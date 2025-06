URA će ponovo predložiti zakon o državnom stambenom fondu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA ponovo će predložiti Skupštini usvajanje zakona o državnom stambenom fondu Stan za sve, koji bi omogućio povoljnije uslove za rješavanje stambenog pitanja onima koji nemaju svoj stan.

Šef poslaničkog kluba URA-e, Miloš Konatar, saopštio je da prosječna cijena kvadratnog metra stana u Crnoj Gori, prema podacima Monstata, iznosi preko dvije hiljade EUR, tačnije 2,16 hiljada EUR u prvom kvartalu ove godine.

„To ukazuje na konstantan rast cijena nekretnina i za građane sa prosječnim primanjima praktično je nemoguće kupiti stan po tržišnim uslovima“, naveo je Konatar u saopštenju.

On je rekao da je to još jedan pokazatelj zašto država mora osnovati poseban stambeni fond koji bi omogućio brojnim građankama i građanima, a posebno ranjivim kategorijama, kao što samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, građani u stanju materijalnih potreba, da dođu do svog krova nad glavom po više nego duplo povoljnijim uslovima od onih koji trenutno vladaju na tržištu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS