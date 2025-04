Upozorili na ugrožavanje strateških interesa i prava radnika u pomorskom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu uputili su predsjedniku Vlade, Milojku Spajiću, dopis u kojem upozoravaju na ugrožavanje strateških interesa i prava radnika u crnogorskom pomorskom sektoru.

«U ime Sindikata, jedinog reprezentativnog granskog sindikata pomoraca i lučkih radnika u Crnoj Gori i člana Međunarodne transportne federacije (ITF), obraćamo vam se pismom kako bismo ukazali na ozbiljno kršenje ustavnih i zakonskih obaveza države u pogledu upravljanja državnom imovinom, zaštite strateških resursa i prava crnogorskih radnika u pomorskom sektoru», navedeno je u dopisu.

Oni su upozorili da Crna Gora, uprkos apelu Sindikata, nije učestvovala na sastanku Posebnog tripartitnog komiteta (STC) Međunarodne organizacije rada, koji je ovog mjeseca održan u Ženevi i na kojem su razmatrani amandmani na Konvenciju o radu pomoraca.

«Takvo propuštanje predstavlja ozbiljan previd u trenutku kada su se pripremali ključni amandmani koji će biti usvojeni na Međunarodnoj konferenciji rada (ILC) 5. juna», naveli su predstavnici Sindikata.

Oni su objasnili da je Crna Gora na tom sastanku imala jedinstveno pravo da imenuje dva delegata sa punim pravom odlučivanja, jednako kao i najveće pomorske sile.

«Ipak, Vlada je propustila da iskoristi tu mogućnost, čime je ozbiljno propuštena prilika da se neposredno utiče na međunarodne standarde koji štite prava pomoraca», rekli su iz Sindikata.

Oni su kazali da je Vlada, pored propuštanja da zaštiti prava pomoraca na međunarodnom nivou, dopustila i dalje pogoršavanje stanja u državnom preduzeću Crnogorska plovidba

«Stanje se pogoršava uprkos naporima Ministarstva pomorstva da se pod kontrolu stavi situacija u kompaniji, naporima koji su vrijedni svake pohvale, čime je dodatno oslabljen pomorski sektor, kako sa aspekta očuvanja nacionalne trgovačke flote, tako i sa aspekta zaštite radnih i socijalnih prava zaposlenih. Nažalost, država je na ovaj način iznevjerila očekivanja pomoraca, nakon što je prethodno iznevjerila lučke radnike», saopštili su iz Sindikata.

Oni su dodali i da Vlada nakon teške elementarne nepogode koja je prošle godine pogodila Luku Bar, nije pružila neposrednu finansijsku pomoć za sanaciju, već je odobrila garancije za kredit za kupovinu mobilne dizalice, dok je teret nabavke prebacila na zaposlene.

«Rezultat Vladine politike, kao nesavjesnog vlasnika, jeste da Luka Bar danas nema nijedan funkcionalni pretovarni most, iako smo istovremeno svedoci da izvršna vlast izdvaja značajna sredstva za projekte daleko manjeg strateškog značaja», kazali su iz Sindikata.

Oni su upozorili da je Port of Adria do kraja prošle godine akumulirala gubitke od 40,49 miliona EUR, bez adekvatne reakcije države.

«Iako postoje valjani razlozi, država nije pokrenula proceduru za raskid kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Global Ports Holding. Na taj način su zaposleni ostavljeni bez zaštite radnih i socijalnih prava, izloženi kontinuiranom ekonomskom propadanju kompanije», naveli su iz Sindikata.

Predstavnici Sindikata du, na osnovu navedenog, konstatovali da je Spajić kao premijer lično odgovoran za nastalo stanje u pomorskom sektoru, te da ga manjak autoriteta ministra pomorstva ne oslobađa ustavne i političke odgovornosti za upravljanje i zaštitu strateške državne imovine i prava radnika u pomorstvu.

Oni su dodali da Spajić nepostupanjem krši Ustav i članove Zakona o državnoj imovini, te međunarodne obaveze Crne Gore kao članice Međunarodne organizacije rada (ILO).

«U situaciji kada Vlada i dalje ima mogućnosti da otkloni nedostatke na koje je ukazano dopisom, Sindikat će ostati svedok svih propuštenih radnji i kontinuirano će ukazivati na posljedice po crnogorske pomorce, lučke radnike i strateške interese države», zaključuje se u dopisu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS