Upoznali Ministarstvo sa novim sistemom za izdavanje elektronskih bankarskih garancija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka Podgorica informisala je Ministarstvo finansija o novom sistemu za izdavanje elektronskih bankarskih garancija, operativnom u toj finansijskoj instituciji, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Iz Ministarstva su objasnili da navedeni sistem predstavlja važan iskorak za bankarski sektor Crne Gore.

„Navedeno dodatno u dijelu nadležnosti Ministarstva finansija, iziskuje i našu zahvalnost na naporima koje je Erste banka uložila, kako bi ovom novinom doprinijela daljem unapređenju efikasnosti funkcionisanja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, u pogledu uvedene opcije izdavanja elektronskih bankarskih garancija“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da taj korak izuzetno cijene, posebno imajući u vidu da predstavlja inovativni poduhvat na teritoriji Crne Gore, koja posljednjih godina teži potpunoj digitalizaciji javnih politika.

„Elektronsko izdavanje bankarskih garancija je doprinos ubrzanju aktivnosti Ministarstvu finansija na ovom putu u dijelu sistema javnih nabavki. Stoga je uvođenje ovog sistema u bankarskim okvirima Crne Gore dodatno važno, jer potvrđuje da se ponude u tenderskim procesima u Crnoj Gori na ovaj način u potpunosti mogu dostaviti elektronskim putem, što predstavlja zaokružen proces naših reformskih napora u sistmeu javnih nabavki“, poručili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su kazali da vjeruju da će poslovna politika Erste banke, u ovom dijelu, biti pokretač u bankarskom sektoru, kako bi i ostali kreirali istovjetne sisteme elektronskih bankarskih garancija, a posebno u dijelu efikasnosti procesa javne nabavke i veće sigurnosti ugovornih relacija javnog sektora i privrede.

„Navedeno je od posebnog značaja u dijelu primjene odredbe člana 122 Zakona o javnim nabavkama, koji nalaže da ponuđač garanciju ponude podnosi preko Elektronskog sistema javnih nabavki, u elektronskom obliku. Na ovaj način, a vjerujemo i uz primjenu ovog sistema u drugim bankama, omogućava se da se garancije ponude ne dostavljaju javnim naručiocima u sistemu javnih nabavki neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom, u toku perioda podnošenja ponuda“, navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu su uvjereni u nastavak saradnje sa bankarskim sektorom, u cilju unaprjeđenja javnih politika i dalje efikasnije funkcionalnosti ovog sektora, na obostranu korist.

