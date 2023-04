UPC 250 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravi prihoda i carina (UPC) iz tekuće budžetske rezerve biće preusmjereno 250 hiljada EUR za bruto zarade za zapošljavanje 35 izvršilaca na neodređeno vrijeme.

Kako je saopšteno iz Vlade, ta informacija usvojena je današnjoj sjednici.

Kako se navodi, u diskusiji je istaknuto da su sredstva neophodna za bruto zarade za zapošljavanje 35 izvršilaca na neodređeno vrijeme koje je neophodno zbog svih izazova sa kojima će se suočiti Uprava u ovoj godini, a prvenstveno zbog efikasnije naplate budžetskih prihoda, smanjenja sive ekonomije, kao i nedovoljnog broja službenika.

Na današnjoj sjednici usvojena je informacija o poništenju odluke Vlade od 18. jula 2020. godine – presuda Upravnog suda i presuda Upravnog suda od 15. aprila prošle godine.

“Uvažavajući presude Upravnog suda kojima je poništena odluka koja predstavlja osnov za zaključenje Uugovora o koncesiji za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, Vlada je zadužila Upravu pomorske sigurnosti i upravljanja lukama da, bez odlaganja, pripremi predloge koncesionog akta i ugovora o koncesiji, i da preduzme dalje aktivnosti na obezbjeđivanju vršenja lučke usluge – lučke pilotaže, u skladu sa Zakonom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) zaduženo je da, na osnovu Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, izda odobrenje „Luci Kotor” da može pružati lučku uslugu – lučku pilotažu u Trgovačkoj luci Kotor kroz Bokokotorski zaliv, do okončanja postupka dodjele koncesije.

Na sjednici je usvojena informacija o važnosti učestvovanja države Crne Gore na tržištu kapitala.

U informaciji se navodi da je intencija države da u budućnosti ima značajniju ulogu na tom tržištu, i da, u saradnji sa institucijama tržišta kapitala, koordinirano radi na stvaranju povoljnijeg i sigurnijeg ambijenta za investiranje.

”Budući da se dešavanja na globalnom tržištu reflektuju na više kamatne stope, ocijenjeno je da je neophodno razmotriti mogućnost zaduženja putem emitovanja obveznica finansijskim institucijama i pojedincima na domaćem tržištu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, preduzeće se aktivnosti kojima bi se vratilo povjerenje i sigurnost u tržište kapitala, a sa druge strane državi omogućilo da se jeftinije i lakše zadužuje na domaćem tržištu.

“Pored ostalog, veoma je važno da Ministarstvo finansija i Vlada prate dešavanja na tržištu kapitala i u slučaju adekvatnih ponuda aktivno učestvuju u kupovini akcija, uključujući i mogućnost kupovine udjela u samoj „Montenegroberzi”, što bi doprinijelo i institucionalnom prisustvu države na tom tržištu”, rekli su iz Vlade.

Usvojen je izvještaj o realizaciji akcionog plana za sprovođenje atrategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019-2023 za prošlu godinu i donijet akcioni plan za ovu godinu.

Dodaje se da je akcionim planom za prošlu godinu, planirano 13 aktivnosti, od čega je deset aktivnosti uspješno realizovano, jedna djelimično realizovana, dok dvije aktivnosti nijesu realizovane, što, kako se dodaje, predstavlja 77 odsto ispunjenosti plana.

“U izvještaju su date preporuke za naredni ciklus planiranja politika u oblasti poštanske djelatnosti kako bi se osigurao kvalitet i održivost univerzalnog servisa”, rekli su iz Vlade.

Navodi se da su kroz akcioni plan za ovu godinu, definisani strateški prioriteti i ciljevi politike razvoja poštanske djelatnosti, kao i aktivna politika u cilju unaprijeđenja zadovoljenja potreba korisnika poštanskih usluga u skladu sa važećom Strategijom.

Usvojena je informacija u vezi sa zaključivanjem memoranduma o razumijevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i MKI, ministarstava ekonomskog razvoja i turima, nauke i tehnološkog razvoja i prihvaćen tekst memoranduma.

Kako se dodaje, memorandum se zaključuje na četiri godine, a strane su saglasne da će sarađivati u unapređenju zakonodavnog okvira, mapiranu i podsticanju inovacija u službi energetske efikasnosti u industriji, korišćenju tehnoloških inovacija u cilju razvoja konkretnih rješenja na polju dekarbonizacije koja će dalje ubrzati investicije i podstaći transformaciju crnogorske privrede,

Kako se dodaje, memorandum obuhvata i kreiranje sistema i mehanizama podrške za realizaciju programa koji stimulišu upotrebu obnovljivih izvora energije, povećavaju energetsku efikasnost u raznim sektorima, sa posebnim fokusom na sektor industrije, i omogućavaju razvoj inovativnih i zelenih poslova i doprinose održivom razvoju.

Memorandum obuhvata i promociju privatnih i javnih investicija za niskokarbonski i zeleni razvoj, u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

Vlada je na sjednici prihvatila usaglašeni tekst sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Kosova i Vlade Crne Gore.

“Sporazumom se predviđa mogućnost i definišu uslovi otvaranja direktnih letova između dviju država što će značajno doprinijeti turističkoj dostupnosti Crne Gore, imajući u vidu veliki broj turista koji je tradicionalno posjećuju”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je donijeta odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata.

“Odlukom se prezicira da će se ista primjenjivati u naredne dvije godine, radi daljeg sprečavanja evidentne nestašice drvnih sortimenata i ublažavanja posljedica njihove nestašice”, navodi se u saopštenju.

Sprovođenjem odluke, kako je istaknuto u diskusiji, očekuje se otklanjanje poremećaja na tržištu u smislu stabilizacije cijena i snabdjevenosti tržišta, kao i sprečavanje nestašice drvnih sortimenata na domaćem tržištu.

Navodi se da će privredna društva imati stabilnije poslovanje, a osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvoziće se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću.

“Primjenom ove odluke pospješiće se korišćenje drveta iz legalnih izvora i uticaće se na smanjenje bespravnih sječa”, navodi se u saopštenju.

