Universal Monte traži da se poništi kontratužba države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Universal Monte tražila je od Privrednog suda da odbije kao neosnovan protivtužbeni zahtjev države da se sporazumni raskid ugovora o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT aranžman) puta Meljine – Petijevići proglasi nevažećim.

Ugovor sa kompanijom, iza koje stoji srbijanski biznismen Vuk Hamović, koja je 2008. godine izgradila put Meljine – Petijevići po aranžmanu na osnovu kog je trebalo da ga koristi 20 godina i vrati u vlasništvo Opštine Herceg Novi, sporazumno je raskinula 7. maja 2021. godine Vlada premijera Zdravka Krivokapića, nakon čega je putarina na toj dionici prestala da se naplaćuje pišu Vijesti.

Vlada je tada zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da u budžetu za narednu godinu predvidi četiri miliona EUR za isplatu prema Univerzal Monteu, zbog prijevremenog raskida ugovora, a ministarstvo kojim je rukovodio Milojko Spajić to nije uradilo. Umjesto toga, na posljednjoj sjednici bivše Vlade 20. aprila prošle godine donijet je zaključak kojim se zadužuje resorno ministarstvo da taj novac isplati iz budžetske rezerve.

Tu obavezu Vlada Dritana Abazovića nije izvršila, već je dokumentaciju u vezi tog posla proslijedila Specijalnom državnom tužilaštvu, dok je Univerzal Monte pokrenuo tužbu protiv države tražeći isplatu četiri miliona uz porez na dodatu vrijednost (PDV).

Zamjenica imovinsko-pravnih interesa države Slavica Laković u protivtužbi je navela da sporazumni raskid smatra ništavim, jer Krivokapićeva Vlada nije mogla sebe, na osnovu zaključka, da zaduži da isplati novac kompaniji Univezal Monte, a da prethodno nije ispoštovana procedura predviđena Zakonom o budžetu.

Ona je kazala da se sporazumni raskid smatra ništavim i zbog toga što se isplata budžetske rezerve može vršiti jedino uz saglasnost Vlade.

U odgovoru na protivtužbu advokat Univerzal Monte, Mladen Ivanović naveo je da se Laković nije pozvala ni na jednu zakonsku odredbu na kojoj temelji svoj zahtjev. On je rekao da je sporazumni raskid ugovora zaključen uz pristanak obje strane u postupku, pa se zbog toga države ne može pozivati na razloge ništavosti, “jer je iste sve i da postoje, samo skrivila”.

”Ako je država prilikom zaključenja sporazumnog raskida povrijedila neku zakonsku zabranu koja se odnosi na obaveze isplate ugovorenih četiri miliona, mora snositi sama eventualne posljedice, jer ih je sama prouzrokovala”, navodi se u odgovoru.

Na završnom pripremnom ročištu u vezi tog spora, zastupnica države je Privrednom sudu predložila građevinsko vještačenje kako bi se utvrdio kvalitet i vrijednost radova koje je Univerzal Monte izveo na cijeloj dionici puta shodno sporazumu o izgradnji iz 2007. godine.

Tome se protivio Ivanović koji je naglasio da je obaveza kompanije prema sporazumnom raskidu iz 2021. godine bila da o svom trošku izvrši sanaciju dijela puta u mjestu Kotobilj, kao i da preda raspoloživu dokumentaciju za put, što je, kako je naveo, i urađeno.

”Ako ipak sud odredi vještačenje smatramo da se ono može jedino odnositi na ugovornu obavezu tužioca iz Sporazuma o raskidu, odnosno sanaciji puta Kotobilj”, naveo je Ivanović.

O vještačenju i svim drugim iznijetim dokazima sud će se izjašnjavati tokom glavne rasprave koja počinje početkom juna.

