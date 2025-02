Universal Capital banka platinum partner ESG Adria Samita 2025

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Universal Capital banka, jedan od lidera na bankarskom tržištu Crne Gore kada je riječ o uvođenju inovacija i premium proizvoda, postala je platinum partner trećeg regionalnog ESG Adria Samita, koji će održati od 9. do 11. aprila u Porto Montenegru.

Samit će okupiti vodeće regionalne i globalne eksperte, predstavnike vlada, preduzeća i finansijskih institucija s ciljem osnaživanja dijaloga o održivom razvoju i ekonomskom prosperitetu zasnovanom na ESG principima.

Izvršna direktorica Sustineri Partners i osnivačica ESG Adria Samita, Biljana Braithwaite, rekla je da je od osnivanja 2007. godine, Universal Capital Bank izgradila reputaciju pouzdanog partnera u finansijskom sektoru, posvećenog implementaciji ESG standarda kroz inovativne kreditne programe i podršku održivim projektima.

„Kao platinum partner na Samitu, koji je Crnu Goru pozicionirao na mapi globalnog dijaloga o zelenoj tranziciji i o održivim finansijama, UCB šalje jasnu poruku da razumiju važnost tema koje pokrećemo i koje šanse Adria region ne smije da propusti”, kazala je Braithwaite.

UCB je, kako je saopšteno, prepoznatljiv na tržištu po razvojnim ekološkim kreditnim programima. Njihove linije namijenjene kompanijama za finansiranje energetski efikasnih projekata, obnovljivih izvora energije i ekoloških inovacija danas se navode kao primjer dobre prakse iz Crne Gore.

Povlašćeni uslovi finansiranja za nabavku električnih i hibridnih vozila, dostupni za građane i preduzeća, krediti za domaćinstva koja žele da investiraju u održive sisteme grijanja, izolaciju, solarne panele i druge zelene tehnologije samo su neke od stavki koje ih čine liderom inovacija u finansiranju drugačije, zelenije budućnosti u našoj zemlji.

Dodatno, Universal Capital banka je lansirala prvu Platinum metalnu karticu u Crnoj Gori. Ova ekskluzivna kartica, kreirana u saradnji sa Visa i Mastercard brendovima, donosi spoj prestiža, sigurnosti i vrhunske usluge, pružajući korisnicima jedinstveno iskustvo plaćanja.

Predsjednik Upravnog odbora Universal Capital banke, Miloš Pavlović, rekao je da u toj banci vjeruju da finansijski sektor mora igrati ključnu ulogu u izgradnji održive budućnosti.

„Naše partnerstvo sa ESG Adria Samitom 2025 i to kao platinum partner, još jednom potvrđuje našu predanost ESG principima, inovacijama u održivom finansiranju i podršci razvoju zelene ekonomije. Ponosni smo što predvodimo razvoj zelenog finansiranja u Crnoj Gori i što aktivno doprinosimo pozitivnim promjenama kroz naše kreditne programe i poslovnu strategiju usmjerenu na zajednicu”, poručio je Pavlović.

Kao partner od povjerenja za preduzeća svih veličina, UCB pruža stratešku podršku kroz napredne finansijske proizvode i usluge platnog prometa. Poslovni klijenti mogu iskoristiti brzu i efikasnu realizaciju međunarodnih transakcija, uz visok nivo sigurnosti i transparentnosti.

„Pored toga, banka nudi inovativna rješenja za poboljšanje likvidnosti, kao što su faktoring i različite kreditne linije prilagođene potrebama biznisa. Fokusirajući se na digitalizaciju i modernizaciju usluga, UCB omogućava preduzećima lakši pristup kapitalu i bolju finansijsku kontrolu, čime se pozicionira kao ključni partner za razvoj i rast privrede u Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS