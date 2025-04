Unija poslodavaca opet o radnoj nedjelji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) ponovo, uoči sezone, potencira radnu nedjelju i o tome će, kako je kazao njen predsjednik, Slobodan Mikavica, upoznati ne samo socijalne partnere već i poslanike.

Informacije Unije poslodavaca koje su dobili od Udruženja malih trgovaca pokazuju nagli pad te djelatnosti od usvajanja Zakona o trgovini iz 2019. godine, prenosi portal RTCG.

“Preko 480 koliko ih je bilo u momentu donošenja ovog zakona. Današnja informacija je da je to tek nešto preko 230. Znači, brojne kompanije koje obavljaju djelatnost trgovine su u međuvremenu ugašene”, rekao je Mikavica.

On je dodao da mnoge strane kompanije koje su namjeravale da razviju biznis u našoj zemlji našle su se u dilemi da li to da rade.

“Radi se o velikim brendovima. Kada su shvatili da nema rada nedeljom, odustali su od takvih projekata prosto iz razloga što su svjesni da u državama gdje posluju ostvaruju 50 odsto prometa uglavnom nedjeljom”, rekao je Mikavica Radiju Crne Gore.

Ipak se čini da su nakon prošlogodišnjeg usaglašavanja socijalnih partnera dogovor izigrali vlasnici veletrgovina koji su bili inicijatori radne nedjelje.

“Uvedena je naknada za rad nedjeljom koja je 80 odsto redovne zarade, tako da su to jaki destimulansi da svoj obim prometa prebacili na subotu i nedjelju kada je povećana gužva u radnjama. Čini mi se da sa manjim brojem radnika, zaposleni imaju i dalje iste promete. Njih inače možda ne motiviše da i nakon uvođenja izuzetaka krenu u neko novo otvaranje marketa velikih”, kazao je Mikavica.

On je podsjetio na usaglašene stavove socijalnog savjeta.

“Da se na period od godine, testni period, vidi da li poslodavci poštuju svoje obaveze, da li je stvarno u interesu radnika da rade nedjeljom i da prime veću nadoknadu, uz naravno obezbjeđenje slobodnog dana uz naravno veću zaradu. Ovaj izuzetak od neradne nedjelje bi se odnosio samo pet mjeseci u toku godine i to u sezoni na ljetnim”, naveo je Mikavica.

Ustavni sud još nije presudio o spornom članu 35 Zakona o trgovini koji je nakon usvajanja pokrenula Unija poslodavaca. U međuvremenu, sličan spor je hrvatski Ustavni sud presudio i omogućio kompanijama 16 radnih nedjelja u toku godine.

Slično traže i poslodavci.

“Praveći tu paralelu ne sumnjamo da bi i naš Ustavni sud donio adekvatnu odluku koja se tiče diskriminacije između pojedinih privrednih subjekata”, kazao je Mikavica.

Inicijativa Unije poslodavaca o radnoj nedjelji u sezoni je upućena resornom Ministarstvu ekonomskog razvoja. Upućena je i poslanicima kako bi usaglasili stavove bez izmjene zakona. Na sjednici Socijalnog savjeta za desetak dana se očekuje stav partnera i aktualizovanje te inicijative. Male trgovine traže da im se omogući da rade četiri mjeseca tokom sezone kako bi održali biznis.

Otpora toj ideji ima kako u parlamentu, tako i u sindikatima, ali i kod građana.

