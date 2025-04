Unaprijediti ekonomsku saradnju sa Španijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Španija je jedna od zemalja sa kojom je potrebno dodatno unaprijediti ekonomsko partnerstvo, a saradnju je moguće intenzivirati u oblasti turizma, zdravstva i infrastrukture, ocijenjeno je na sastanku u Ministarstvu finansija.

Tim Ministarstva finansija, na čelu sa državnom sekretarkom Jovanom Nišavić, održao je radni sastanak sa ekonomskim savjetnikom Ambasade Španije u Crnoj Gori, Alvarom Muñozom Camachoom, tokom kojeg su razmatrane mogućnosti produbljivanja ekonomske saradnje dvije zemlje.

Nišavić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazala da je Vlada odlučna da na putu jačanja sopstvene ekonomije osnažuje i ekonomske veze sa evropskim državama, te da tradicionalno prijateljsku Španiju vidi kao jednu od zemalja sa kojom je potrebno dodatno unaprijediti ekonomsko partnerstvo.

Muñoz Camacho je pohvalio ekonomski progres koji je Crna Gora ostvarila u kratkom roku.

On je poručio da raste interesovanje španskih kompanija za ulaganje u zemlje Balkana, naročito u Crnu Goru, kao sljedeću članicu Evropske unije (EU).

Kao oblasti gdje je dodatno moguće intenzivirati saradnju prepoznati su turizam, zdravstvo i infrastruktura.

Muñoz Camacho je iskazao otvorenu spremnost države koju predstavlja da Crnoj Gori pruži ekspertsku i tehničku podršku.

Nišavić je ocijenila da bi ta vrsta podrške bila veoma značajna u oblastima poreza i carina, podsjetivši na prethodne uspješne projkete koji su u tim sferama zajednički realizovani.

