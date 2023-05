UMPCG suosnivač Internacionalne alijanse mladih preduzetnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Internacionalna alijansa asocijacija mladih preduzetnika osnovana je u Kini, a među osnivačima se našla i Unija mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG).

Predstavnici UMPCG prisustvovali su internacionalnoj konferenciji za saradnju i razvoj mladih preduzetnika u Kini, koju je organizovala CIYEC – China International Youth Exchange Centre.

Ovo je bila prilika da se javnosti predstavi plod višemjesečnog rada i planiranja, a to je Internacionalna alijansa asocijacija mladih preduzetnika, u kojoj se, kao jedan od osnivača, javila i Unija mladih preduzetnika Crne Gore.

Alijansu čine organizacije mladih preduzetnika iz 33 zemlje, a sve u cilju umrežavanja i jačanja saradnje.

Predsjednik UMPCG, Uroš Bulatović, poručio je da nova platforma za saradnju u vidu Internacionalne alijanse asocijacija otvara mnogo mogućnosti našim mladim ljudima da kroz nove kontakte i partnerstva lakše dođu do neophodnih znanja i vještina, partnera i saradnika, dobavljača i investitora.

“Put od ideje do prototipa, izlaska na tržište i internacionalizacija poslovanja nešto je što će preko ove platforme biti dostupnije i lakše. Raduje me da smo u mogućnosti da budemo podrška idejama naših mladih ljudi na putu ka svjetskom uspjehu. Sav naš rad na lokalnom i internacionalnom nivou, ima za cilj ambijent u kojem mladi u Crnoj Gori ostvaruju svoj puni potencijal”, rekao je Bulatović.

Nove saradnje, kontakti i udruživanja već u ljetnjim mjesecima daće prve rezultate, jer su prve aktivnosti sa parnterima već planirane za jul ove godine.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj svjetskih lidera, rukovodioca velikih svjetskih kompanija, ali i veliki broj predstavnika udruženja mladih preduzetnika Argentine, Tajlanda, Malezije, Indonezije, Gvineje, Indije, Tanzanije, Nepala, Malija, Sjeverne Makedonije, Albanije.

Događaj je okupio 200 mladih preduzetnika iz cijelog svijeta.

Osim ceremonijalnog dijela, kreirane su prilike za b2b sastancima, a organizovani su i paneli sa ciljem diskusije na temu oporavka globalne ekonomije.

