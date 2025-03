Ulcinjskoj rivijeri uskoro 600 hiljada od Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi uskoro trebalo da Ulcinjskoj rivijeri isplati oko 600 hiljada EUR, koliko je s računa te kompanije skinuto prošle godine na osnovu pravosnažne presude iz 2019, saopštio je izvršni direktor hotelsko-turističkog preduzeća Armend Milla

On je objasnio da je novac s računa tog preduzeća skinut u korist investiciong fonda Atlas Mont, kojim upravlja DZU Quantum Investments.

“Čekamo uplatu jer nam je neophodan novac da radnicima izmirimo zaostale zarade i da kvalitetno završimo pripreme za početak nove sezone”, kazao je Milla Vijestima.

To pitanje je razmatrano na posljednjoj sjednici Vlade kada je usvojena infomracija u kojoj se navodi da je potrebno da se realizuje zaključak iz 2019. godine kojim su tadašnja ministarstva održivog razvoja i turizma i finansija bila zadužena da prate preostale sudske sporove po osnovu tužbi za ostvarivanje prava manjinskih akcionara. Bilo je predviđeno i da, shodno presudama koje budu dospjele na izvršenje, Ministarstvo finansija sukcesivno preusmjerava novac od resora zaduženog za turizam, za izmirenje troškova naknada manjinskim akcionarima.

“Shodno obavezi, opravdanim troškovima, smatra se novac koji se odnosi na glavnicu od 360,28 hiljada EUR, troškove postupka u iznosu od 3,5 hiljada, zateznu kamatu od 235,7 hiljada, odnosno iznos od 599,51 hiljadu EUR”, navodi se u informaciji.

Atlas Mont je u Ulcinjskoj rivijeri prilikom podnošenja tužbe imao 36,42 hiljade akcija. U informaciji je objašnjeno da je u toku postupka, po odobrenju Centralne banke, Fond prodao određeni broj akcija, a Ulcinjska rivijera nije dobila izvršenje, jer nijesu imali žiro-račun na koji su sredstva po presudi mogla da budu isplaćena.

Atlas Mont je bio je manjinski akcionar Ulcinjske rivijere i nije bio saglasan za davanje u dugoročni zakup dijela imovine preduzeća na Velikoj plaži 2017. godine, a svi nesaglasni manjinski akcionari, koji su u zakonskom roku dostavili pisano obavještenje o namjeri da koriste pravo na otkup akcija po tržišnoj vrijednosti, polagali su pravo na naknadu potraživanja.

Ulcinjska rivijera je 2017. godine kompaniji Karisma dala u zakup na 30 godina hotele Olimpik i Belvi sa depadansima. Ostali manjinski akcionari svoja potraživanja naplatili su prije više od pet godina.

Vlasnici 181,07 hiljada akcija, koji nijesu bili saglasni sa odlukom, tražili su Ulcinjskoj rivijeri da im shodno Zakonu o privrednim društvima isplati 10,5 eura po akciji, koliko im je bila tržišna vrijednost na dan održavanja Skupštine akcionara.

Ulcinjski hotelijer u to vrijeme nije imao finansijske mogućnosti da ih isplati, pa su uslijedili su sudski postupci koji su okončani pravosnažnim presudama u korist manjinskih akcionara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS