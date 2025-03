Ulažu značajne resurse u obnovljive izvore energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) ulaže značajne resurse u obnovljive izvore energije, nalazeći se u najvećem investicionom ciklusu od svog osnivanja, saopšteno je iz te kompanije.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, saopštio je da će do kraja godine biti proizvedeni prvi megavat sati u vjetroelektrani (VE) Gvozd u vlasništvu EPCG, dok se u naredne tri godine planira priključenje oko 200 MW solarnih kapaciteta na prenosnu mrežu.

On je, govoreći na panelu posvećenom tehnološkim rješenjima vještačke inteligencije u cilju stabilnosti elektroenergetskog sistema, drugog dana Samita energetike u Trebinju, naveo da je Crna Gora, sa već priključenih 70 MW malih solarnih sistema na krovovima, predvodnik u regionu u razvoju koncepta prozjumera i istakao da se do kraja godine očekuje povećanje na 100 MW.

Bulatović je ukazao i na značaj HE Kruševo, koja se razvija u saradnji s francuskim partnerima te podsjetio na ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja, koja će omogućiti njen stabilan rad u narednim godinama.

Komentarišući stanje prenosne mreže, Bulatović je rekao da problem nedovoljne razvijenosti prenosa nije karakterističan samo za Crnu Goru, već za cijeli region i Evropu, budući da mreže nijesu bile prilagođene naglom razvoju obnovljivih izvora energije.

On je podsjetio da investitori u Crnoj Gori imaju mogućnost da sami izgrade priključke, što je regulisano zakonskim okvirom, a posebno je naglasio da je crnogorska mreža zahvaljujući ranijim ulaganjima, još iz vremena Jugoslavije, relativno dobro razvijena.

Govoreći o interkonekciji sa Italijom, Bulatović je saopštio da je do sada postavljena jedna žila podmorskog kabla snage 600 MW, dok se u narednom periodu očekuje postavljanje i druge, s obzirom na to da je sva potrebna infrastruktura već izgrađena s obje strane.

On je ocijenio da se energetska slika regiona značajno promijenila, jer sve zemlje ubrzano rade na razvoju obnovljivih izvora energije u sklopu energetske tranzicije i dekarbonizacije.

Bulatović je naveo da su sa izgradnjom kabla prema Italiji i planiranim novim interkonekcijama stvoreni dodatni prenosni kapaciteti koji Crnoj Gori i cijelom regionu omogućavaju bolju povezanost s evropskim tržištem električne energije.

Takođe, on je podsjetio na ključne infrastrukturne projekte, poput transbalkanskog koridora i planirane interkonekcije sa Albanijom i Bosnom i Hercegovinom, ocjenjujući da će se razvoj prenosne mreže nastaviti u skladu s potrebama investitora i proizvodnje energije.

