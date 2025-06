Ulaganje značajnih sredstava za postizanje većih standarda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je kroz svoje investicione planove opredijelio značajna sredstva za unapređenje elektrodistributivnog sistema, cijeneći značaj sigurnog i kvalitetnog napajanja električnom energijom korisnika.

„Imajući u vidu postojeće stanje elektrodistributivne mreže, CEDIS ima za strateški cilj postizanje sve većih standarda kada je u pitanju isporuka električne energije krajnjim korisnicima“, navodi se u saopštenju.

Iz CEDIS-a su rekli da se realizacijom planiranih projekata, očekuje ostvarivanje više pozitivnih efekata – povećanje kapaciteta za priključenja novih korisnika, poboljšanje naponskih prilika, povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja, kao i smanjenje gubitaka električne energije.

„Kao rezultat pripremnih aktivnosti planirano je da se u periodu od ove do 2029. godine pokrene intenzivni investicioni ciklus u elektro-distributivnu mrežu“, najavili su iz CEDIS-a.

Budžetom za investicije za navedeni period, planirano je preko 250 miliona EUR za kapitalna ulaganja, od čega oko 121 milion EUR će biti finansiran iz kreditnih sredstava obezbijeđenih po povoljnijim uslovima, kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama — Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Svjetskom bankom, KfW bankom i Francuskom agencijom za razvoj (AFD).

„Radi se o četiri strateški važna investiciona projekta, usmjerena ka unapređenju energetske efikasnosti, modernizaciji infrastrukture i dekarbonizaciji elektroenergetskog sistema Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

CEDIS je, kako su naveli, napravio ključni iskorak ka digitalnoj transformaciji elektrodistributivne mreže, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kroz kredit vrijedan EUR 35 miliona.

„Kroz ovaj aranžman će se realizovati uvođenje naprednih sistema SCADA i ADMS, kao i nabavka savremenih brojila nove generacije. Modernizacija obuhvata implementaciju SCADA sistema, koji omogućava daljinsko upravljanje i nadzor nad mrežom u realnom vremenu, te ADMS sistema, čija je uloga optimizacija rada, brže reagovanje na incidente i prekide i efikasnije upravljanje mrežom“, rekli su iz CEDIS-a.

Početkom decembra prošle godine dobijeno je odobrenje Odbora direktora Svjetske banke za Projekat i kreditnu liniju od 21 milion EUR za realizaciju projekta dekarbonizacije energetskog sektora Crne Gore.

„Kroz ovaj projekat je predviđena zamjena sedam 35kV postrojenja u trafostanicama 110/35 kV, postrojenjima otkupljenih od Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), u prethodnom periodu, kao i zamjena 37 starih transformatora, prenosnog odnosa 35/10kV, novima sa smanjenim gubicima u skladu sa zahtjevima druge faze Pravilnika o ECO-Dizajnu transformatora“, navodi se u saopštenju.

Ugovor o kreditu između Svjetske banke i Ministarstva finansija je potpisan krajem decembra prošle godine, a uslovi za efektivnost zajma su ispunjeni 14. februara.

„Tehnička specifikacija predviđena za zamjenu starih transformatora je u pripremi, a početak realizacije samog projekta se očekuje u trećem kvartalu. Oprema koja je bila predmet otkupa je u lošem stanju, čemu je doprinio dugi proces razgraničenja CGES-a i CEDIS-a koji je trajao od 2009. godine“, rekli su iz CEDIS-a.

CEDIS je u posljednje dvije godine, a u skladu sa zakonskom obavezom, otkupio 16 postrojenja od CGES-a na mjestima razgraničenja, čime su se stvorili uslovi za realizaciju tog projekta.

„Projekat demontaže i zamjene starih blindiranih trafostanica novim, planiran u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom KfW, vrijedan oko 30 miliona EUR, realizovaće se kroz promotivni kredit sa EFSD+ garancijom, u okviru inicijative Evropske unije za podsticanje održivog razvoja i zelenih tehnologija. Fokus je na ugradnji novih ECO DESIGN transformatora koji doprinose smanjenju gubitaka energije prilikom prenosa, čime se smanjuju operativni troškovi i povećava cjelokupna efikasnost elektroenergetskog sistema“, navodi se u saopštenju.

Kroz partnerstvo sa Francuskom agencijom za razvoj (AFD), pokrenuta je inicijativa za realizaciju projekta rekonstrukcije šest 35kV elektroenergetskih postrojenja i zamjene opreme u 250 trafostanica TS 10/0,4 kV, procijenjene vrijednosti oko 35 miliona EUR. Projekat obuhvata rekonstrukciju postrojenja 35 kV postrojenja u Cetinju, Herceg Novom i Danilovgradu, TS 220/110/35 kV u Mojkovcu i Podgorici 1, kao i TS 400/110/35 kV u Ribarevinama.

„Rekonstrukcija pomenutih postrojenja neophodna je za očuvanje operativne efikasnosti, dugoročne stabilnosti i sigurnosti sistema. Takođe, porast broja korisnika u stambenim zgradama povećava potrebu za modernizacijom opreme i renoviranjem trafostanica“, rekli su iz CEDIS-a.

CEDIS, kako se zaključuje, tim projektima potvrđuje svoju posvećenost energetskoj tranziciji, pouzdanijem napajanju krajnjih korisnika i usklađivanju sa zelenim politikama Evropske unije.

