Ulaganje CAAP-a 63 miliona teže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP) planira da uloži 319 miliona EUR u rekonstrukciju aerodroma u Podgorici i Tivtu, što je 63 miliona više od konkurentske južnokorejska firma Incheon International Airport Corporation (IIAC), pišu Vijesti.

CAAP je u prednosti i kada je riječ o početku radova – počeli bi u martu naredne godine, dok bi IIAC krenuo s radovima u januaru 2027. Luksemburžani bi prvu fazu radova završili do 15. decembra 2028.

CAAP namjerava i da uspostavi avio-bazu namijenjenu niskobudžetnim kompanija na oba aerodroma (tri aviona Wizz Air-a u Podgorici i dva EasyJet-a u Tivtu). Prva bi bila spremna za korišćenje 2029. godine, a druga 2034.

Južnokorejska kompanija ne planira upostavljanje tih baza, već bi podsticali niskobudžetne kompanije da smanje ili povuku svoje usluge sa crnogorskih aerodroma, odnosno da se preusmjere na susjedne vazdušne luke, poput Dubrovnika i Tirane, gdje su na snazi atraktivniji programi podsticaja.

To je navedeno u izvještaju o evaluaciji tehničkih, investicionih i predloga za vazdušni saobraćaj, koji je predsjednik Tenderske komisije za davanje aerodroma pod koncesiju, Nik Gjeloshaj, pripremio za sinoćnju sjednicu Vlade, da bi joj bilo jasnije kako je komisija bodovala tehničke ponude.

Vijesti imaju uvid u ovaj dokument.

Vlada je sinoć jednoglasno prihvatila predlog Tenderske komisije da se rok za evaluaciju tehničkih ponuda produži za 30 dana, odnosno do 9. jula.

Sjednica je održana zbog drastične razlike u bodovanju kojim su Tenderska komisija za koncesije i njen konsultant iz Svjetske banke – IFC, ocijenili tehnički dio dvije ponuda.

U izvještaju je ukazano da su oba ponuđača ispunila minimalne investicione zahtjeve navedene u Zahtjevu za ponude (RFP), ali da je CAAP, u realnom iznosu, planirao da investira 63 miliona EUR više od IIAC-a.

Navodi se da važan aspekt ostaju dodatne investicije koje će preduzeti pobjednički ponuđač, te da CAAP planira ukupno pet investicija (tri u Podgorici i dvije u Tivtu), dok IACC planira jednu u Podgorici.

Dalje je konstatovano da je CAAP predložio znatno bolje integrisano rješenje za nove i postojeće terminale na aerodromima u Podgorici i Tivtu, uz korišćenje ekoloških materijala i modernizaciju opreme, što doprinosi održivosti i energetskoj efikasnosti.

U završnoj fazi, ukupna površina terminala koje planira CAAP veća je oko 40 odsto u odnosu na predlog IIAC-a.

CAAP planira izgradnju znatno većeg broja parking mjesta na oba aerodroma, kao i veći broj dodatnih radova na oba aerdroma.

Kada je u pitanju razvoj ruta, u izvještaju komisije se konstatuje da CAAP ima konkurentsku prednost, jer već upravlja aerodromima u Italiji, što im omogućava brže sprovođenje tržišnih analiza i raniji početak rada u Crnoj Gori.

