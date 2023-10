Ulagači na svjetskim berzama nesigurni

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama i prošle sedmice se trgovalo nesigurno jer inflacija u zapadnim zemljama ne popušta tako brzo kako su se ulagači nadali, pa je sve jasnije da će kamate ostati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice ojačao 0,8 odsto, na 33.670 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,45 odsto, na 4.327 bodova. Nasdaq indeks pao je 0,2 odsto, na 13.407 bodova, prenosi Hina.

Na početku sedmice ti indeksi su znatno porasli, zahvaljujući izjavama nekoliko zvaničnika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) da možda ključne kamate neće trebati dodatno povećavati.

Međutim, u drugoj polovini sedmice berzanski indeksi izgubili su većinu prethodnih dobitaka jer se pokazalo da je inflacija u SAD-u i dalje visoka.

U septembru su, naime, potrošačke cijene porasle 0,4 odsto na mjesečnom i 3,7 odsto na godišnjem nivou, što je nešto više od očekivanja analitičara.

Osnovna stopa inflacije, bez cijena hrane i energije, porasla je 0,3 odsto na mjesečnom i 4,1 odsto na godišnjem nivou, koliko se i očekivalo.

To je i dalje znatno iznad ciljanog nivoa Fed-a od dva odsto, pa se ponovo počelo špekulisati o dodatnom povećanju kamatnih stopa Feda.

Tim više što su novi podaci pokazali i da su proizvođačke cijene u septembru porasle iznad očekivanja.

Čak i ako Fed ne poveća kamate još jednom, one će zbog sporog popuštanja inflacije ostati na povišenim nivoima još duži period.

Zbog toga su krajem sedmice ponovo porasli prinosi na državne obveznice, što je loše uticalo na tržište dionica.

„U posljednja dva mjeseca tržište je pod najvećim pritiskom zbog rasta kamata. Svaki njihov značajniji pomak u jednom ili drugom smjeru znatno utiče na dionice”, objasnio je direktor u firmi Wedbush Securities, Michael James.

Osim na samom početku sedmice, vojni sukob na Bliskom istoku između palestinske militantne grupe Hamas i Izraela nije znatnije uticao na tržišta.

Evropski berzanski indeksi prošle sedmice su zabilježili različite rezultate. Londonski FTSE indeks porastao je 1,4 odsto, na 7.599 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,3 odsto, na 15.186 poena, a pariski CAC 0,8 odsto, na 7.003 boda.

