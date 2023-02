Uključiće zimsku turističku ponudu Crne Gore u pakete

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turoperatori iz baltičkih zemalja zainteresovani su za uključivanje crnogorskih ski centara u njihove turističke programe i pakete.

Nacionalna turistička organizacija (NTO) realizovala je studijsku posjetu turoperatora iz baltičkih zemalja, koji su tokom ove sedmice boravili u Crnoj Gori.

„Riječ je o grupi od devet najznačajnijih turoperatora i turističkih agencija iz Letonije, Litvanije i Estonije. Cilj ove studijske posjete je upoznavanje baltičkih turoperatora sa zimskom turističkom ponudom, te je program bio fokusiran na centralni i sjeverni region Crne Gore, te posebno ski centre“, navodi se u saopštenju.

Tokom pet dana posjete, imali su priliku da posjete Podgoricu, gdje su obišli vinski podrum Šipčanik, zatim Nikšić, Kolašin i Žabljak. Od ski centara su obišli Kolašin 1600, Savin kuk i Vučje.

Prema riječima predstavnika turoperatora Marco Polo Celojumi, Andzejsa Reitersa, turoperatori iz baltičkih zemalja su vrlo zainteresovani za uključivanje crnogorskih ski cenatara u njihove programe, smatrajući da su baltički turisti zainteresovani za zimsku turističku ponudu Crne Gore.

“Po prvi put sam u Crnoj Gori i ova posjeta je puna prijatnih iznenađenja. Najviše sam oduševljen raznolikošću ponude. Imate toliko toga da ponudite, i tokom zimskih i tokom ljetnjih mjeseci, ogroman broj aktivnosti na otvorenom. Volio bih da uključimo ski centre u programe putovanja naše agencije“, rekao je Reiters.

On je naveo da je odnos cijena i kvaliteta u ski centrima primamljiv, a odlično su povezani sa Glavnim gradom, koji je takođe zanimljiv.

„Hrana je posebna priča, od domaće kuhinje na sjeveru, ukusnih sireva, dobrog mesa, kačamaka, ne znam šta je ukusnije“, dodao je Reiters.

Mete Oun i Marlin Veskim iz turističke agencije Reisiraket OU su takođe prvi put u Crnoj Gori.

Kako su navele, Crna Gora pruža pregršt mogućnosti za aktivan odmor.

“Obišli smo jako lijepe ski centre i vrlo kvalitetne hotele. Dobra stvar je što je na malom mjestu moguće obići više različitih ski centara, uživati u odličnoj hrani i vrhunskim vinima. Izuzetno smo zadovoljne cijenama. Zbog svega toga smatramo da Crna Gora ima odličan potencijal kao zimska turistička desetinacija“, konstatovale su predstavnice turističke agencije Reisiraktett OU.

I predstavnica turoperatora Latvia Tours, Arta Zekmen, ukazala je na veliki potencijal zimske turističke ponude Crne Gore.

Zekmen je navela da su na Crnu Goru gledali kao na prvenstveno ljetnju turističku destinaciju, te da su prijatno iznenađeni njenom ponudom tokom zimskih mjeseci.

Natali Malceva ispred turoperatora Alani iz Letonije je istakla da Crna Gora uživa sve veću popularnost među turistima iz baltičkih zemalja, te da će sa zadovoljstvom njihovim korisnicima predstaviti i Crnu Goru kao idealnu zimsku destinaciji.

“Ovo je jedno od najuzbudljivijih putovanja za mene. Već dugo slušam priče o Crnoj Gori i željno sam iščekivala putovanje, ali ovo je prevazišlo očekivanja. NTO je mislila na sve detalje i zaista smo na nevjerovatan način doživjeli ovu predivnu destinaciju. Ova, istinski jedinstvena destinacija ima sve – predivnu prirodu, bogatu istoriju i kulturu, odlične hotelske kapacitete, profesionalnu uslugu i ljubazne ljude. Zbog svega toga, jedva čekamo da ovo predstavimo našim korisnicima“, poručila je Malceva.

Tokom ove studijske posjete realizovana je i poslovna radionica, u cilju povezivanje domaćih turističkih privrednika sa stranim turoperatorima.

Tom prilikom, počasna konzulka Crne Gore u Letoniji, Helena Ruduša, istakla je da je urađeno mnogo na polju promocije Crne Gore u baltičkim zemljama, a posebno je zadovoljna što je su ovom prilikom turoperatori imali priliku da vide drugačiju Crnu Goru, njene ljepote zimi.

„Još u oktobru prethodne godine, NTO je realizovala studijsku posjetu turoperatora iz baltičkih zemalja, koja je bila vrlo uspješna. Sada imaju priku da otkriju sjeverni i centralni dio zemlje. Ponuda aktivnog odmora nije toliko bila poznata, a na osnovu onoga što su vidjeli, postoji veliko interesovanje. Nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu imati i direktne letove tokom čitave godine, tako bi osigurali veliki broj turista tokom zimskih mjeseci, zaključila je Ruduša.

Studijska posjeta je realizovana kroz projekat Inovativni prekogranični klaster malih i srednjih preduzeća u oblasti turizma – Innotour clust, koji je implementirala NTO u okviru IPA prekograničnog programa Italija – Albanija – Crna Gora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS