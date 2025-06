UIS na sajmu o inovacijama u industriji igara na sreću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za igre na sreću ostaje posvećena praćenju savremenih trendova, kroz stalno usavršavanje i otvorenost za inovacije, saopštili su njeni predstavnici koji su prisustvovali međunarodnom sajmu Belgrade Future Gaming.

Ovaj prestižni događaj okupio je vodeće kompanije, stručnjake i predstavnike regulatornih tijela iz regiona i šire, s ciljem predstavljanja najnovijih tehnoloških rješenja, opreme i inovacija u industriji igara na sreću.

Delegacija Uprave, koju je predvodila vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora, Nataša Mijatović, imala je priliku da se upozna sa inovacijama i aktuelnim dostignućima u oblasti online i fizičkog priređivanja igara na sreću i da razmijeni iskustva sa kolegama iz drugih zemalja i predstavnicima industrije.

“Posebna pažnja posvećena je razvoju digitalnih platformi, unapređenju bezbjednosti i odgovornom priređivanju igara na sreću”, navodi se u saopštenju.

Učešće na ovakvim događajima je, kako su ocijenili, od izuzetnog značaja za jačanje međunarodne saradnje, razmjenu znanja i praćenje savremenih trendova, što doprinosi unapređenju rada Uprave i daljem razvoju industrije igara na sreću u Crnoj Gori.

