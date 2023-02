UIP: To Montenegro nezakonito zaposlio Sašu Radovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori Uprave za inspekcijske poslove (UIP) konstatovali su da je nacionalni avio-prevoznik To Montenegro nezakonito zaposlio Sašu Radovića na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora.

Iz UIP-a su Vijestima kazali da su inspektori danas sačinili zapisnik o izvršenom inspekcijskom nazdoru nad To Montenegro.

“Inspektori su konstatovali da je subjekt nadzora To Montenegro zapošljavanjem Saše Radovića učinio nepravilnost iz razloga što je, suprotno čl. 21 stav 6 Zakona o radu, zasnovao radni odnos sa Radovićem, s obzirom na to da je imenovanom isplaćena otpremnina od Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa”, naveli su iz UIP-a.

Zaposleni kome je na taj način isplaćena otpremnina, kako se dodaje, ne može zasnovati radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač država u period od pet godina od momenta isplate otpremnine, ukoliko prethodno nije vratilo cjelokupan iznos otpremnine.

Oni su dodali da će inspektor izreći i novčanu kaznu kompaniji To Montenegro, za počinjeni prekršaj, u iznosu od hiljadu EUR, te predsjedniku Odbora direktora, Pavlu Ljesaru, u iznosu od hiljadu EUR.

“Takođe, početkom naredne sedmice inspektor će donijeti rješenje, kojim će naložiti subjektu nadzora To Montenegro, da u određenom roku otkloni nepravilnost u postupku zasnivanja radnog odnose Radovića. Nepravilnost može biti otklonjena otkazom ugovora o radu zaključenim sa Radovićem, s tim što u slučaju vraćanja sporne otpremnine od Radovića više ne bi postojale smetnje za zasnivanje radnog odnosa”, naveli su iz UIP.

Radovića je Vlada premijera Dritana Abazovića imenovala na pomenutu poziciju u To Montenegro 15. decembra, a naslijedio je dotadašnju vršiteljku dužnosti Draganu Frantov Nikolić.

On nema iskustvo u avio-industriji, a osim kao predsjednik Odbora direktora Budvanske rivijere više godina je radio kao direktor Nacionalne turističke organizacije.

HG Budvanska rivijera uputila je 30. decembra prošle godine dopis Radoviću tražeći da vrati 76 hiljada EUR koje su mu isplaćene na ime otpremnine.

Radović je ranije Vijestima kazao da će sačekati da dobije zvaničan dopis HG Budvanska rivijera, nakon čega će se shodno faktičkom stanju i zakonu odrediti na to da li će vratiti otpremninu koju je uzeo iz te kompanije u većinskom vlasništvu države, nakon što je 2021. razriješen sa pozicije predsjednika Odbora direktora.

Pomenuti stav člana zakona se odnosi na sporazumni raskid ugovora, dok je sljedećim stavom Zakona o radu definisano da zaposleni kome je u državnoj firmi isplaćena otpremnina po osnovu prestanka potrebe za njegovim radom ne može da zasnuje radni odnos u državnoj kompaniji u periodu od godinu od isplate otpremnine.

Radović je uzeo otpremninu i kada je napuštao Nacionalnu turističku organizaciju i to 19 hiljada EUR, što je javno dostupno u njegovom imovinskom kartonu za 2015. godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS