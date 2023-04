Uhapšeni bivši izvršni direktor i zaposleni Eko fonda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši izvršni direktor i zaposleni Fonda za zaštitu životne sredine – Eko fond, J.M. i A.N, uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilastva (SDT).

Kako je u izjavi dostavljenoj medijima saopštio tužilac i portparol SDT-a, Vukas Radonjić, oni su uhapšeni zbog sumnje da su nepropisnom dodjelom emisionih kredita kompaniji Uniprom pribavili korist od preko 20 miliona EUR.

“Po nalogu SDT-a, Specijalno policijsko odjeljenje je lišlilo slobode J.M. i A.N, bivšeg izvršnog direktora i zaposlenog Fonda za zaštitu životne sredine – Eko fond, za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, u saizvršilaštvu, a povodom nepropisne dodjele i upisa u registar besplatnih emisionih kredita preduzeću Uniprom Nikšić, čime mu je pribavljena korist od preko 20 miliona EUR”, rekao je Radonjić.

