Uhapšen turski državljanin osumnjičen za utaju 81 hiljadu EUR poreza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave polcije podnijeli su krivičnu prijavu protiv podgoričkog preduzeća S. i odgovornog u toj firmi, turskog državljanina D.S. (27), koji je uhapšen, zbog utaje 81,78 hiljada EUR poreza.

“U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je prijavljeni D.S. počinio kvalifikovano krivično djelo na način što je postupajući u ime i za račun prijavljene firme S, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, kontinuirano tokom 2023, prošle i ove godine izdavao fakture u ukupnom iznosu od 471,23 hiljade EUR, za koje nije predavao mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi (PU)”, navodi se u saopštenju.

Samim tim, kako je objašnjeno, nije iskazivao, niti obračunavao obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, što je bio u obavezi da učini shodno članu Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

“Na taj način je po osnovu neiskazanog i neplaćenog PDV-a, budžetu Crne Gore pričinio materijalnu štetu u ukupno iskazanom iznosu od 81,78 hiljada EUR”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS