Uhapšen osumnjičeni za zelenaštvo i iznudu u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Policijski službenici rasvijetlili su i u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici lišili slobode osumnjičenog za zelenaštvo i krivično djelo iznuda.

Iz Uprave policije je saopšteno da se sumnja da je V.B. (28) krivično djelo zelenaštvo izvršio na način što je jednom oštećenom licu tokom 2022. i 2023. godine pozajmio novac u ukupnom iznosu od sedam hiljada EUR, tom prilikom ugovarajući za sebe nesrazmjernu imovinsku korist.

„U tom periodu na ime “zelenaške kamate”, izvršilac je od oštećenog preuzeo novac u ukupnom iznosu od 43,69 hiljada EUR, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je V.B. osim toga od oštećenog uz prijetnje pokušao i da iznudi novac u iznosu od 15 hiljada EUR, te se sumnja da je na taj način izvršio krivično djelo iznuda.

On je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.

