Ugovori o realizaciji projekata za 19 crnogorskih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici 19 crnogorskih kompanija potpisali su u Mostaru ugovore o realizaciji projekata za koje su u okviru prvog poziva projekta EmBRACE odobreni grantovi EU.

Na svečanosti, koju je organizovala vodeća institucija projekta Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG BICRO), zvanično je počela realizacija 24 projekta koje su osmislile kompanije iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Iz Privredne komore (PKVG) je saopšteno da je ukupan odobreni iznos za preduzeća iz Crne Gore 1,1 milion EUR, a njime su podržani projekti kompanija Remid Vis, M.A.S. CODE, Trony Network, Ineska, Montenegro Adventures, Alicorn, Finagate, Statpro, Partner media, MoDrone, Meditera, EVC Montenegro, Upbeat Hub, ZIP, Brain Code, Enterijeri – SNV, Sinibia, Vizin Travel i Infrastruktura.

„Kroz ovaj projekat se finansira saradnja mikro i malih preduzeća na pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027“, navodi se u saopštenju.

U sklopu Interreg VI-A programa formiran je Fond za male projekte – mikro i mala preduzeća, kao krajnje korisnike, kako bi se podstakao rast ovog segmenta privrede i podržala njihova tendencija za digitalnom transformacijom.

U ovom pozivu privredi je bilo na raspolaganju tri miliona EUR, ali zbog velikog broja kvalitetnih aplikacija, vodeća institucija – HAMAG-BICRO povećala je iznos na 4,1 milion EUR.

Svečanosti, čiji je domaćin bio predsjednik uprave HAMAG BICRO, Vjeran Vrbovec, prisustvovali su ministarka evropskih poslova Crne Gore Maida Gorčević, ministar ruralnog razvoja i evropskih fondova Hrvatske Šime Erlić, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota, te gradonačelnik Mostara Mario Kordić, koji su čestitali uspješnim kompanijama, naglašavajući u svojim obraćanjima značaj međukompanijske saradnje i razvoja kapaciteta za povlačenje sredstava iz evropskih fondova kojima se može unaprijediti poslovanje i jačati konkurentnost kompanija, ali i ekonomija uopšte.

U ime PKCG potpisivanju u ugovora u Mostaru prisustvovala je i Direktorica sektora za projekte, Tanja Radusinović.

Dobitnici grantova sa puno entuzijazma kreću u realizaciju planiranih aktivnosti.

„Ovim projektom su crnogorske kompanije prvi put imale priliku da direktno apliciraju za sredstva iz evropskih fondova. Iskustvo koje su stekli kroz apliciranje na ovaj poziv, vjeruju da će im biti od značajne koristi u periodu kada će ovakvih prilika kroz strukturne fondove biti i više“, navodi se u saopštenju PKCG.

Tokom ove godine biće otvoren drugi poziv EmBRACE projekta, koji će, kako smatraju, iskoristiti i ostale kompanije.

Borislavka Golović Kažić iz kompanije Ineska čiji je projekat na temu razvoja digitalnog rješenja za učenje jezika i unapređenje mikro preduzeća kroz specijalizovane jezičke usluge, ističe da je projekat EmBRACE vrlo važna prilika za razvoj mikro i malih preduzeća kojom se podstiče i povezivanje preduzetnika iz regiona, te razvoj znanja i vještina.

Ona smatra da crnogorske kompanije treba da iskoriste i naredne pozive, a i sve slične šanse koje mogu doprinijeti unapređenju i rastu kompanija.

Vojin Papović iz kompanije Enterijeri SNV, koja je aplicirala sa idejom izrade održivog check-in pointa za hotele, priliku otvorenu kroz EmBRACE vidi kao odličnu za povezivanje tržišta programskih zemalja i sa kompanijama iz komplementarnih oblasti, poput IT i slično.

Kompanija Remid Vis takođe je dobitnik granta kroz projekat EmBRACE. Njen direktor Slobodan Stanić očekuje da će sredstvima koja su opredijeljena za realizaciju njegovog projekta, vezanog za inovativan ekološki dizajn enterijera, napraviti značajan iskorak na tržištu EU ka kojem sa partnerskim organizacijama planira da krene.

On je rekao da očekuje da će saradnja sa partnerskim kompanijama uspostavljena kroz ovaj projekat nastaviti i kroz druge vidove saradnje.

Promocija nagrađenih crnogorskih kompanija i njihovih ideja biće organizovana 11. februara u PKCG.

EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) je pilot-projekt kojim se finansira saradnja mikro i malih preduzeća na pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. i poboljšava konkurentnost mikro i malih preduzeća u pograničnom području.

