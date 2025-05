Ugovorena izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput je na tenderu za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Podgorica-Danilovgrad kao najpovoljniju izabrao zajedničku ponudu kompanija Louis Berger i Decom group, sa podugovaračem Geostandard.

Iz Monteputa su saopštili da je vrijednost ugovorenog posla 55,2 hiljade EUR, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

“Idejnim rješenjem će biti definisana optimalna trasa brze saobraćajnice na potezu od Podgorice do Danilovgrada i stvoreni uslovi za izradu narednih faza projektne dokumentacije ove saobraćajnice”, navodi se u saopštenju.

Rok za izradu idejnog rješenja je četiri mjeseca od zaključenja ugovora.

Izgradnja brze saobraćajnice će, kako je objašnjeno, obezbijediti kvalitetnu saobraćajnu vezu Danilovgrada i Nikšića sa Podgoricom, kao i sa auto-putem Bar-Boljare i Jadransko-jonskim auto-putem.

