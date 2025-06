Udruženje podstanara najavljuje inicijativu za zaštitu njihovih prava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara – Moj dom uskoro će poslati zvaničnu inicijativu za donošenje zakona o pravima podstanara kako bi se uspostavila jasna i efikasna regulativa, koja će zaštititi njihova prava i urediti tržište zakupa na pravedan i transparentan način.

„Pozivamo nadležne institucije, zakonodavce, medije i širu javnost da podrže inicijativu i da zajedno radimo na stvaranju pravnog okvira koji će omogućiti dostojanstven život svima koji žive kao podstanari“, navodi se u saopštenju Udruženja.

Inicijativa će biti dostavljena Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Skupštini i relevantnim skupštinskim odborima, kao i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

„Udruženje podstanara je spremno za dijalog i saradnju u cilju boljih rješenja za sve građane. Za zakon, pravdu i sigurnost podstanara“, poručili su iz nevladine organizacije.

Predstavnici Udruženju su, prema njihovim riječima, zabrinuti zbog trenutnog stanja na tržištu iznajmljivanja stanova u Crnoj Gori.

„Situacija u kojoj pojedinci, bez ikakvih pisanih ugovora i zakonske kontrole, samovoljno određuju cijene zakupa, izbacuju podstanare bez ikakve zaštite i krše osnovna prava onih koji nemaju drugi dom, nije prihvatljiva i mora se hitno promijeniti“, objasnili su iz Udruženja.

Oni smatraju da je takvo stanje uzrokovano nedostatkom jasne i efikasne zakonske regulative koja bi štitila prava podstanara, kao i slabom institucionalnom kontrolom i nepostojanjem nadzora nad iznajmljivanjem stanova.

Iz Udruženja su naveli da je postojeće stanje posljedica nerazvijenog i neformalnog tržišta zakupa, kao i neorganizovanosti i nedostatka pravne podrške za podstanare.

„Pozivamo donosioce odluka da prestanu da žive u prošlosti o kojoj svakodnevno govore, i da se vrate u realnost u kojoj danas hiljade građana Crne Gore nemaju osnovnu sigurnost i zaštitu u svojim domovima. Realnost koja je već loša, a kakva će tek biti budućnost ukoliko se ovaj problem ne riješi hitno i sistemski“, navodi se u saopštenju.

