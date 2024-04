Učiniće sve da obezbijede uslove za kvalitetnu realizaciju ljetnje sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aktuelni menadžment Uprave za inspekcijske poslove (UIP) će, prema riječima njenih predstavnika, učiniti sve da obezbijedi uslove potrebne za što kvalitetniju realizaciju ljetnje turističke sezone i biće na raspolaganju privrednicima za pitanja i nedoumice o primjeni propisa.

Danas je održan radni sastanak predstavnika Unije poslodavaca (UPCG) i UIP, koji su otvorili predsjednik UPCG Slobodan Mikavica i direktorica UIP-a Ana Vujošević.

Događaju organizovanom na inicijativu UPCG pristvovala je i generalna sekretarka Unije poslodavaca Suzana Radulović, dok su učesnici sastanka ispred UIP-a bili glavni inspektor rada i koordinator tržišne inspekcije Srđan Simović, koordinatorka za turističku inspekciju Jovana Radović i tržišna inspektorka Darka Radulović.

Vujošević je istakla je da se UIP nalazi u veoma izazovnom periodu koji karakteriše upitan način daljeg funkcionisanja i organizacije tog organa, s obzirom na informaciju Vlade o reorganizaciji.

Ipak, kako je saopšteno iz UPCG i UIP-a, to ne utiče na redovan rad inspekcijskih službi UIP-a, što potvrđuje i podatak o gotovo deset odsto više inspekcijskih nadzora izvršenih u odnosu na isti period prošle godine.

“Takođe, naglasila je da će aktuelni menadžment učiniti sve da obezbjedi uslove potrebne za što kvalitetniju realizaciju ljetnje turističke sezone, a u duhu transparentnosti i biti na raspolaganju privrednicima za njihova pitanja i nedoumice o primjeni propisa u redovnoj poslovnoj praksi, kako bi svi zajedno uživali jednaka prava”, kaže se u saopštenju.

Mikavica i Vujošević su ocijenili da današnji sastanak potvrđuje partnerski odnos i dobru praksu koju UPCG i UIP tradicionalno sprovode u susret ljetnoj turističkoj sezoni, u cilju razmjene informacija o pravilnom sprovođenju propisanih procedura i unapređenja komunikacije između privrednih subjekata i nadležne institucije.

Mikavica je ukazao na značaj otvorenog dijaloga rukovodstva UIP-a sa privrednicima i njihove spremnosti da na taj način odgovore iskazanim interesovanjima biznis zajednice.

On je ocijenio da je današnji skup dobra prilika da privrednici saopšte nedoumice i otvoreno ukažu na probleme iz svakodnevnog poslovanja koji se tiču primjene propisa nad kojima nadzor obavljaju inspekcijske službe objedinjene u okviru UIP-a, posebno u dijelu radne, tržišne i turističke inspekcije.

U saopštenju se navodi da su predstavnici crnogorskih kompanija naveli primjere nedozvoljene prakse koja naročito pogađa njihovo redovno poslovanje, a govori o izraženoj sivoj ekonomiji i postojanju nelojalne konkurencije naročito prisutne kroz rad velikog broja trgovina, uslužnih djelatnosti i online trgovina koje nijesu registrovane i posluju nelegalno.

“Poseban problem čine i neregistrovani objekti za smještaj i izdavanje, koji na više načina ugrožavaju poslovni ambijent, čine nelojalnu konkurenciju registrovanim privrednicima, i gdje država gubi ogroman dio budžetskih prihoda”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici kompanije su ukazali na barijere koje se evidentiraju kroz isrcpne i previše duge procedure potrebne za zapošljavanje i rad stranaca angažovanih u Crnoj Gori, posebno u toku ljetnje turističke sezone.

Oni su ukazali i na problematiku koja se odnosi na odluke o radnom vremenu i sedmičnom odmoru, kao i brojna druga pitanja.

Vujošević je, na ocjenu da inspektori primat treba da daju preventivnom djelovanju i edukaciji privrednika, a ne njihovom kažnjavanju, istakla da to predstavlja jedno od osnovnih načela inspekcijskog nadzora kojim svaki inspektor treba da se vodi.

“U prilog tome saopštila je podatak da su u gotovo 25 odsto nadzora izvršenih tokom 2023. godine inspekcijske službe preduzimale upravo preventivne mjere”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, najavljujući da će takva praksa biti nastavljena i u narednom periodu, predstavnici UIP-a pozvali privrednike da otvoreno i bez zadrške prijave sve uočene nepravilnosti i nedozvoljena postupanja inspektora, kako bi UIP takvu praksu mogao pravovremeno i na zakonit način da procesuira.

“Sastanak je zaključen ocjenom da je današnja diskusija rezultirala brojnim važnim informacijama koje će biti od posebne koristi za dalji rad i Uprave za inspekcijske poslove i samih privrednika”, kaže se u saopštenju.

Učesnici su se saglasili da ovakvi susreti predstavljaju direktnu podršku procesima izgradnje ambijenta kojim se podstiče održivi razvoj biznisa i unapređuje privatno-javni dijalog, što je praksa na kojoj će UPCG i UIP insistirati i primjenjivati i u narednom periodu.

