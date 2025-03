UAE žele da podijele iskustvo i najbolje prakse sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) spremni su da podijele svoja znanja i iskustva i podrže Crnu Goru na svim poljima, a jačanju njihove saradnje doprinijeće i uspostavljanje direktne avio-povezanosti tokom čitave godine, ocijenjeno je na sastanku zvaničnika dvije države.

Predsjednik Vlade UAE i vladar Dubaija, Mohamed bin Rašid Al Maktum, potvrdio je na sastanku sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem u Dubaiju, posvećenost njegove zemlje da ojača saradnju sa Crnom Gorom na svim nivoima.

Na sastanku je ocijenjeno da će tome doprinijeti i potpisani sporazumi, koji otvaraju šansu za zajedničko djelovanje u brojnim sferama od obostranog interesa.

„Čvrsto vjerujem da će vaša posjeta i potpisani sporazumi doprinijeti prosperitetu u odnosima dvije zemlje. Mi smo spremni da dijelimo naše znanje i iskustvo, te da podržimo Crnu Goru na svim poljima“, rekao je Al Maktum.

Spajić se zahvalio na prijemu i apostrofirao činjenicu da je uspon UAE stigao kroz pravu viziju privlačenja velikih umova i upražnjavanja najboljih svjetskih praksi.

„Želimo da učimo iz vašeg primjera i unaprijedimo Crnu Goru. Za bolji kvalitet života naših građana, nijesu dovoljne samo investicije, već i da koristimo znanja i iskustva, koje su najveće ekonomije učinile takvim“, poručio je Spajić.

Tokom razgovora je konstatovano da su UAE jedan od najznačajnijih investitora u Crnoj Gori, ali i da se sa mnogo optimizma očekuju brojni projekti u najskorijem roku.

Na sastanku je ocijenjeno i da će jačanju odnosa doprinijeti i uspostavljanje direktne avio-povezanosti tokom čitave godine, što je bila jedna od tema sastanka.

Spajić je konstatovao da je napretku UAE doprinijela baš i dobra povezanost sa ostalim velikim centrima.

