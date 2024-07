U utorak počinje pražnjene dovodnog sistema HE Peručica

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – U okviru priprema za remont Hidroelektrane (HE) Perućica, dovodni sistem u Nikšićkom polju prazniće se u utorak i srijedu, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

“Prema Planu ovogodišnjeg remonta, početak punjenja sistema i cjevovoda predviđeno je za 1. septembar, a nakon tri dana, HE Perućica trebalo bi da ponovo bude priključena na elektro-energetski sistem”, navodi se u saopštenju EPCG.

Uzimajući u obzir bezbjednost građana, iz EPCG su upozorili javnost, prije svega, stanovnike naselja koja gravitiraju hidroenergetskom sistemu Perućica, na moguće opasnosti.

“Molimo ih da izbjegavaju prisustvo i ne izvode bilo kakve aktivnosti u njegovoj neposrednoj blizini u vrijeme pražnjenja i punjenja dovodnih kanala”, rekli su iz EPCG.

