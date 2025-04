U utorak o sporazumima sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština će u utorak raspravljati o sporazumima o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), saopštio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Bilo je planirano da se o poslanici o sporazumima izjasne u četvrtak, ali su sjednice skupštinskih odbora trajale duže, zbog čega je rasprava odgođena za narednu sedmicu.

Prethodno je, većinom glasova, parlament prihvatio predlog Vlade da se u dnevni red sjednice parlamenta uvrste sporazumi o ekonomskoj saradnji sa UAE.

Premijer Milojko Spajić je uoči sjednice, kojoj je prisustvovao, rekao novinarima da nema prostora da se amandmanski djeluje na sam sporazum, ali da može na zakon ukoliko bude prostora da se nešto koriguje, prenosi portal RTCG.

“Suština je da se ovdje ne glasa o sporazumu sa investitorom ili specifičnom projektu, nego o međudržavnom sporazumu”, rekao je Spajić i dodao da će sporazumi biti generator ekonomskog rasta.

Sjednica je nastavljena nakon što je skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio sporazume.

Spajić je kazao da je rasprava pokazala koliko nisko mogu da padnu pojedini poslanici opozicije, ali i da će Vlada biti posvećena ekonomskom rastu i razvoju.

On je naveo da je lično želio da učestvuje u raspravi, ali da to neće biti moguće jer narednih dana putuje u službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer je najavio da će sjednici prisustvovati ministarka javnih radova Majda Adžović, kao i svi predstavnici parlamentarne većine.

“Sve vaše nedoumice smo riješili”, poručio je Spajić obraćajući se poslanicima opozicije.

On je podsjetio da je investitor iz UAE, Mohamed Alabar, u intervjuu TVCG rekao da u projekte ulaže od tri do 15 milijardi, kao i da namjerava da investira najmanje 2,5 milijardi.

“On je dao smjernice. Nijesam spominjao cifre od njega lično. Ovaj sporazum podrazmijeva oblasti industrije, tekstilne industrije, tehnologije u oblasti bezbjednosti, telekomunikacija, saradnje u vazduhoplovstvu, infrastrukture, razvoja i promocije nekretnina, trgovine robom i uslugama, turizam i ugostiteljstvo, mala i srednja preduzeća, poljoprivedu, energetiku, obnovljive izvore energije, finansijsku tehnologiju, elektronsku upravu i druge sektore ekonomske trgovinske i tehničke saradnje koje se mogu međusobno dogovoriti. O tome sam ja pričao da podrazumijeva 35 milijardi“, saopštio je Spajić.

On je objasnio da će se poslanici izjasniti o okvirnom sporazumu, a ne o ugovoru.

„Ovo je opus koji ima potencijal od 35 milijardi. Ja sam rekao da je to konzervativna cifra, može da bude i veća, ali to zavisi od nas. Od svih nas zavise mogućnosti”, poručio je Spajić.

On je dodao i da ponuđeni projekti imaju mogućnost da generišu prihode od 35 milijardi.

“U utorak ćemo imati produktivnu raspravu. Mi smo danas obesmislili kampanju protiv ovog sporazuma i mislim da je jasno da će on biti generator ekonomskog rasta. Znam da je opoziciji muka, da ih obliva znoj i da traže izgovore da ne glasaju za sporazume”, rekao je Spajić.

On je naveo da će imati detaljne razgovore sa lokalnim samoupravama o potencijalnim projektima.

“Lokalne samouprave su dobrodošle. Želimo da pričamo sa vama, da budemo pravi promoteri lokalne samouprave, a ne kao neki pojedinci koji su se izblamirali pred javnošću”, rekao je Spajić.

