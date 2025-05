U Tivtu devet odsto više turista

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu, prema podacima Turističke organizacije (TO) tog grada, boravi 3,03 hiljade gostiju, devet odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Broj gostiju je u odnosu na 2019. godinu porastao čak 37 odsto, prenosi Radio Tivat.

Od ukupnog broja turista, njih 3,02 hiljade su stranci.

U hotelima je smješteno 547 gostiju, što je na istom nivou kao i prethodne godine. Privatni smještaj bilježi rast od 11 odsto u odnosu na prošlu godinu, a u tom vidu smještaja trenutno boravi 2,48 hiljada turista, među kojima su samo dva domaća gosta.

U strukturi posjetilaca i dalje prednjače turisti iz Rusije, koji čine 25,13 odsto ukupnog broja. Slijede gosti iz Srbije sa 17 odsto, a za njima turisti iz Turske i Azerbejdžana.

U manjoj mjeri zastupljeni su turisti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Filipina i Njemačke.

