U Tivtu boravi skoro tri hiljade ljudi

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Opštini Tivat boravi 2,97 hiljada gostiju i ti podaci su ohrabrujući jer posmatrano u odnosu na isti period prošle godine to znači da u gradu boravi 11 odsto više turista, saopštila je direktorica Turistička organizacija (TO), Nina Lakičević.

“Kada se podaci uporede sa onima iz rekordne 2019. godine onda su oni bolji čak 42 odsto”, rekla je Lakičević.

Ona je kazala da su hoteli i u predsezoni bilježili dobru popunjenost te da je buking veoma dobar i da su svi kapaciteti već rasprodati kada je o glavnoj sezoni riječ, prenosi agencija CGNews.

“Mi smo u predsezoni odradili brojne regionalne promocije i u ovom periodu imamo studiske grupe iz brojnih zemalja. Ovih dana ugostili smo studisku grupu iz Izraela, 27. maja gosti će nam biti iz Azerbejdžana, a očekujemo i grupe iz regiona. Mislim da smo odradili dobru promotivnu kampanju i očekujemo dobru sezonu”, poručila je Lakičević.

TO Tivat pripredila je sinoć na gradskoj rivi Pine koncert Kikija Lesendrića i Pilota u okviru obilježavanja 21. maja ali i početka glavne turističke sezone.

Lakičević je kazala da taj koncert predstavlja uvod u dešavanja koja će se tokom ljeta realizovati u gradu, dodavši da će samo u njihovoj organizaciji biti priređeno pet većih koncerata regionalnih zvijezda.

“U saradnji sa Opštinom Tivat, Centrom za kulturu, Portom Montenegrom i Lušticom Bay pripremamo zaista bogat program. Imaćemo brojne gastro manifestacije poput Žućenica festa, ribarskih večeri i Lastovsku feštu. I ove godine biće realizovana Bućarska olimpijada a već desetog juna u Tivatu će biti održan Međunarodni karneval”, podsjetila je Lakičević.

