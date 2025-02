U Tivtu boravi 1,43 hiljade turista

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Na tivatskoj rivijeri trenutno boravi ukupno 1,43 hiljade gostiju, gotovo identično kao prošle godine, pokazali su podaci Turističke organizacije (TO) Tivat.

U poređenju sa 2019. godinom, broj gostiju je značajno porastao, čak 94 odsto, prenosi Radio Tivat.

Od ukupnog broja turista, 1,42 hiljade su strani, dok je domaćih svega deset. Najveći broj posjetilaca, njih 1,29 hiljada odabralo je privatni smještaj, dok su u hotelima smještena 143 gosta. U kampovima i odmaralištima nema registrovanih posjetilaca.

Struktura gostiju u privatnom smještaju pokazuje da su najbrojniji posjetioci iz Rusije, 30,72 odsto, a slijede turisti iz Srbije, Turske, te manji broj gostiju iz Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana, Ukrajine, Velike Britanije, Hrvatske, Kosova i SAD.

