U Tivtu 1,5 hiljada turista

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Na tivatskoj rivijeri boravi ukupno 1,5 hiljada gostiju, jedan odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U poređenju sa 2019. godinom, kada je evidentirano 895 gostiju, zabilježen je rast od 68 odsto, prenosi Radio Tivat.

Od ukupnog broja gostiju, 1,49 hiljada su strani turisti, dok je domaćih 21.

Najveći broj gostiju smješten je u privatnom smještaju, njih 1,31 hiljada, što je osam odsto više nego prošle godine.

U hotelima boravi 196 gostiju, što predstavlja pad od jedan odsto u odnosu na prošlu godinu. U kampovima i odmaralištima nema registrovanih posjetilaca.

Strukturu gostiju predvode turisti iz Rusije, Srbije i Turske, a zatim slijede posjetioci iz Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine (BiH), Ukrajine, Velike Britanije, Hrvatske, Njemačke, Kosova i Izraela.

