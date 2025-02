U Tivtu 1,4 hiljade gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu, prema posljednjim podacima, boravi 1,41 hiljada gostiju, što je pet odsto više nego prošle godine.

Rast broja turista od čak 86 odsto zabilježen je i u odnosu na 2019. godinu, prenosi Radio Tivat.

Od ukupnog broja gostiju, domaćih je svega pet, dok su ostalo strani.

Najveći promet ostvaren je u privatnom smještaju, gdje je boravio 1,27 hiljada turista, dok su hoteli ugostili 143 gosta.

Najbrojniji su gosti iz Rusije, njih 393. Slijde turisti iz Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. U manjem procentu zabilježen je dolazak turista iz Azerbejdžana, Ukrajine, Velike Britanije, Kosova, Albanije i Hrvatske.

