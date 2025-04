U Sporazum ugraditi antikorupcijske klauzule

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je poslanike da odbiju usvajanje Sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dok se u njega ne ugrade antikorupcijske klauzule i precizni mehanizmi za sprečavanje pranja novca.

“Iako je režim formalno smijenjen prije gotovo pet godina, ključni kadar koji je u prošlosti prikrivan, zataškavan ili bio dio struktura koje su tolerisale upliv organizovanog kriminala i korupcije, i dalje odlučuje o najvažnijim bezbjednosnim i finansijskim pitanjima u državi”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da se na čelu institucije koja bi trebalo da štiti sistem od prljavog novca nalazi upravo takav kadar – aktuelni pomoćnik direktora Uprave policije za sektor finansijsko-obavještajnih poslova, Aleksandar Radović.

“Od 2015. do 2021. godine obavljao je funkciju oficira za vezu Uprave policije pri Europolu u Hagu, u periodu kada su podaci Europola o infiltraciji kriminalnih struktura u crnogorsku policiju bili sistematski zataškavani. Do danas, institucija na čijem je on čelu nema nikakve ozbiljnije rezultate u otkrivanju pranja novca, iako se Crna Gora godinama suočava sa ogromnim obimom organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou”, navodi se u saopštenju.

Uprkos tome, premijer Milojko Spajić je javno izjavio da “nema rizika od pranja novca” u vezi sa sporazumom sa Emiratima.

“Međutim, Ujedinjeni Arapski Emirati su međunarodno prepoznati kao destinacija za skrivanje nelegalno stečenog kapitala, gdje su finansijski podaci zatvoreni za međunarodnu razmjenu, a provjera porijekla novca gotovo onemogućena”, rekli su iz MANS-a.

Upravo iz tih razloga, više poslanika predlagalo je da se u sporazum sa UAE ugrade klauzule koje bi garantovale mehanizme za prevenciju pranja novca i obezbijedile osnovnu finansijsku transparentnost.

“Ti predlozi su odbijeni bez ozbiljne rasprave, od političke većine koja je, dok je bila opozicija, tvrdila da se u Crnoj Gori pere ogromna količina novca”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, danas, kada su postali vlast, bez riječi su podržali sporazum koji širom otvara vrata za pranje novca, a jedina brana tome ostaje kadar prethodnog režima, što je i politički i institucionalno apsurdno.

“Zaključujemo da Crna Gora ni danas nema ni političku volju, ni institucionalnu sposobnost da provjerava ko donosi novac u državu, niti da li taj kapital dolazi iz kriminalnih izvora. A kada znamo da su neki od najpoznatijih crnogorskih “biznismena” već poslovno utočište našli u Emiratima, jasno je kome ovakva šema najviše odgovara”, navodi se u saopštenju.

Zbog toga, kako su ocijenili, Sporazum sa UAE, bez bilo kakvih garancija i mehanizama kontrole, pod ovim okolnostima ne liči na ekonomsko partnerstvo i razvoj, već na nastavak pohare Crne Gore pod novim izgovorima.

