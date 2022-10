U sektoru osiguranja počiva veliki potencijal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U sektoru osiguranja u Crnoj Gori počiva veliki potencijal, na čijem razvijanju treba raditi i u ovim, globalno posmatrano, teškim vremenima, ocijenio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je na sastanku sa predstavnicima svih osiguravajućih društava koja posluju na tržištu Crne Gore, kazao da će Vlada, u sprezi sa osiguravajućim društvima, raditi na dodatnom unapređenju uslova za poslovanje.

Damjanović je konstatovao da je i za osiguravajuća društva veoma bitna finansijska stabilnost zemlje i predvidljivost u ekonomskim politikama, kojoj Vlada u potpunosti teži.

“U otvorenom i dinamičnom razgovoru, analizirani su uslovi poslovanja i izazovi sa kojima se suočava osiguravajući sektor, uz sagledavanje perspektiva za unaprjeđenjem zakonskog i institucionalnog okvira, kao realnom podsticaju za relaksiranije poslovanje i širenje njegovog obima”, saopšteno je iz Ministarstva.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim trendovima na tržištu osiguranja i usklađenosti zakonske regulative u ovoj oblasti.

“Sastanak je bio prilika da se razgovara i o interesovanju osiguravajućih društava za učešće u namjeravanoj emisiji državnih zapisa, posredstvom kojih država planira da nadomjesti dio nedostajućih budžetskih sredstava”, dodaje se u saopštenju.

Predstavnici tih društava pokazali su visok nivo spremnosti da i dalje budu partneri države, podsjećajući na visok stepen njihove dosadašnje prisutnosti na tržištu kada je riječ o državnim hartijama.

