Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori su u prvom kvartalu izdate 93 građevinske dozvole i prijave radova, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

„Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na građane se odnosi 58, a na preduzeća 35“, navodi se u saopštenju.

Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u prvom kvartalu predviđena je gradnja 502 stana, ukupne površine 34,14 hiljada metara kvadratnih.

