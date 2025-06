U prošloj godini rekordno dobri koeficijenti pouzdanosti sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) zabilježio je u prošloj godini rekordno dobre koeficijente pouzdanosti sistema.

Iz CEDIS-a su kazali da su pokazatelji pouzdanosti, SAIDI i SAIFI, među najvažnijim koji se koriste kod planiranja, izgradnje i obnove distributivne mreže.

SAIDI označava prosječno trajanje prekida napajanja po korisniku godišnje, a SAIFI prosječnu učestalost prekida napajanja po korisniku godišnje.

„Na osnovu pregleda koeficijenata pouzdanosti za period od 2018. do prošle godine, u pitanju je rekordna godina po pitanju parametara kvaliteta. U odnosu na 2023, SAIDI je smanjen 34,88 odsto, a SAIFI 20,79 odsto“, rekli su iz CEDIS-a.

U odnosu na 2022, prethodno rekordnu godinu, SAIDI i SAIFI su smanjeni oko 12 odsto.

Iz CEDIS-a su objasnili da je poboljšanje rezultata u ovoj oblasti, prije svega, posljedica investicija u cjelokupni sistem koje su se odnosile na zamjenu stare i dotrajale opreme, rekonstrukciju starih i izgradnju novih postrojenja, revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže.

„Dobrim rezultatima doprinijela je i odlična koordinacija između sektora za upravljanje mrežom i održavanje, u cilju maksimalnog iskorišćenja beznaponskog stanja tokom redovnih godišnjih remonata“, dodaje se u saopštenju.

Navedene tvrdnje se ogledaju kroz neplanirani SAIDI na odgovornost CEDIS-a, koji je u prošloj godini iznosio 8,87 sati, što je značajno bolja vrijednost od prethodno rekordne 2022, kada je iznosio 11,03 sata.

„Efikasno korišćenje beznaponskih stanja se ogleda kroz planirani SAIFI, što znači da je manji broj potrošača pogođen planiranim radovima u mreži koji za cilj imaju dodatno unapređenje pouzdanosti sistema. Ovaj parametar je u prošloj godini iznosio 4,07 prekida po potrošaču, što je takođe rekordna vrijednost“, kazali su iz CEDIS-a.

Iz kompanije su naglasili da je ovakav rezultat u prošloj godini ostvaren i pored blackout-a koji je pogodio regiju 21. juna prošle godine, a koji je posljedica dešavanja u prenosnom sistemu, odnosno u Evropskoj interkonekciji.

„Samo ovaj jedan događaj učestvuje u ukupnom SAIDI na nivou godine sa čak 5,5 odsto. CEDIS je brzom reakcijom i efikasnim upravljanjem ekipama i opremom omogućio brzo uspostavljanje napajanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.

Iz resornih sektora su saopštili da su im prošle godine i vremenske prilike išle na ruku, pa je bilo znatno manje dugotrajnih havarijskih stanja, prije svega na vazdušnim vodovima, što je dalo prostora za realizaciju projekata.

Pozitivan trend se, kako poručuju iz CEDIS-a, mora nastaviti, što će se postići daljim investicijama, prije svega u automatizaciju mreže kroz SCADA i SMART GRID sisteme, ali i još boljom koordinacijom između službi Upravljanja, Održavanja, Razvoja i Investicija.

„S obzirom na to da u Metodologiji za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijene za korišćenje distributivnog sistema električne energije, stoji da će od naredne godine biti definisane ciljne vrijednosti parametra SAIDI i da će od odnosa ostvarene i ciljne vrijednosti zavisiti i naš regulatorno dozvoljeni prihod, značaj poboljšanja pomenutih parametara još više dolazi do izražaja“, rekli su iz kompanije.

U zavisnosti od ovih ostvarenja, prihod CEDIS-a će varirati u iznosu od oko 2,8 miliona, imajući u vidu optimistične i pesimistične scenarije.

CEDIS je, kao operator distributivnog sistema, dužan da shodno Pravilima o minimumu kvaliteta električne energije, kojima su definisani standardni i garantovani nivoi tih pokazatelja, prati i godišnje objavljuje na svojoj internet stranici indikatore pouzdanosti SAIDI i SAIFI za sistem kao cjelinu.

