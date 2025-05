U pripremi tehnički rebalans budžeta za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija počelo je pripreme za izmjene Zakona o budžetu za ovu godinu, koje se, prema dobijenim informacijama iz tog resora, dominantno odnose na tehničke korekcije u skladu sa novom organizacijom državne uprave i unapređenjem kapitalnog budžeta.

Izmjene su, između ostalog, uslovljene formiranjem novih ministarstava i potrebom da se obezbijedi zakonski osnov za sprovođenje kapitalnih projekata, ali neće uključivati promjene fiskalnih i makroekonomskih pretpostavki niti ključnih budžetskih pokazatelja, pišu Vijesti.

“Izmjene Zakona o budžetu su u pripremi i biće upućene prema Vladi na dalje odlučivanje u narednom skorom periodu. Predmet izmjena dominantno se odnosi na tehničke korekcije, imajući u vidu nedavno usvojene Izmjene Uredbe o organizaciji i načinu radu državne uprave kojim se definišu nove potrošačke jedinice – Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo energetike i rudarstva, a koje se, u skladu sa istom, formiraju preuzimanjem nadležnosti od Uprave za kapitalne projekte i Ministarstva rudarstva, nafte i gasa i Ministarstva energetike”, objasnili su za Vijesti iz Ministarstva finansija, kojim rukovodi ministar Novica Vuković.

Pored navedenog, u okviru kapitalnog budžeta, na osnovu finalizovanih projektnih dokumentacija, vrše se, kakosu rekli u Ministarstvu finansija, korekcije u obrazloženju pojedinih kapitalnih projekata u cilju stvaranja zakonskog osnova za raspisivanje javnih poziva i početak njihove realizacije.

“Shodno navedenom, predmetnim izmjenama Zakona o budžetu za ovu godinu ne vrši se korigovanje makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki i projekcija, te ne dolazi do promjene ključnih fiskalnih indikatora”, rekli su u Ministarstvu finansija.

Poslanici su 7. februara u Skupštini usvojili budžet za ovu godinu, kao i odluku o zaduživanju. Sa usvajanjem se kasnilo zbog blokade parlamenta od opozicije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS