U Prijestonici kontrolišu smještajne jedinice za turiste

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Komunalna inspekcija Prijestonice Cetinje sprovodi akciju kontrole posjedovanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti izdavanje smještaja, odnosno rješenja o upisu u Centralni turistički registar svih vlasnika objekata na teritoriji tog grada.

Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu propisane su prekršajne novčane kazne za preduzeća u rasponu od dvije hiljade EUR do 20 hiljada EUR, za odgovorna lica od 200 do hiljadu EUR, a za pojedince koji pružaju usluge smještaja od 500 do dvije hiljade EUR.

“Komunalna inspekcija Prijestonice Cetinje u proteklom periodu kontrolisala je 110 vlasnika smještajnih jedinica koji se reklamiraju na specijalizovanim sajtovima za izdavanje smještaja turistima”, saopšteno je iz Prijestonice Cetinje.

Od tog broja, 41 vlasnik je podnio zahtjev i dobio odobrenje za obavljanje djelatnosti, odnosno rješenje o upisu u Centralni turistički registar, deset je prestalo da se bavi navedenom djelatnošću, a ostali su u proceduri dobijanja potrebnog odobrenja.

Akcija Komunalne inspekcije na kontroli posjedovanja odobrenja za vršenje ugostiteljske djelatnosti izdavanja smještaja odnosno rješenja o upisu u Centralni turistički registar svih vlasnika objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje koji se bave ovom djelatnošću nastavlja se i u narednom periodu.

