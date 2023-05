U ponudi turistički voz na relaciji Bar – Kolašin – Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznički prevoz (ŽPCG) u svojoj ponudi ima prevoz turističkih grupa na relaciji Bar – Kolašin – Bar koje realizuje u saradnji sa turističkim agencijama i organizacijama.

“U ponudi su posebni vozovi za potrebe agencija, kao i prevoz grupa na redovnim linijama”, navodi se u saopštenju te kompanije.

Tako je u subotu iz Bara krenuo turistički voz sa oko 300 njemačkih turista na relaciji Bar – Kolašin, u saradnji sa predsjednikom Fondacije budućnost crnogorskog turizma, Mišelom Baderom, sa kojim imaju višegodišnju saradnju u vidu promocije željezničkih usluga i turističkih potencijala željeznice na njemačkom tržištu.

“U planu je organizacija više ovakvih turističkih vozova za koje postoje aranžmani i interesovanje turističkih agencija, kako bi strani turisti mogli uživati u ljepotama Crne Gore i spektakularnom pogledu koji se pruža iz voza”, rekli su iz ŽPCG.

Iz ŽPCG su naveli da su, osim njihovih stalnih partnera, otvoreni za saradnju sa svim turističkim agencijama za realizaciju grupnih putovanja po zahtjevu i shodno raspoloživim kapacitetima.

“Naša kompanija usmjerena je prvenstveno na sigurnost, bezbjednost i komfor korisnika naših usluga, a ono što je trenutno u fokusu menadžmenta jeste intenzivna priprema i realizacija turističke sezone, koja će prema najavama sa relevantnih državnih adresa biti veoma uspješna, čak mnogi smatraju i rekordna”, objasnili su iz ŽPCG.

