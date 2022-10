U petak počinje sajam Najbolje iz Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tradicionalni deveti sajam, Najbolje iz Crne Gore, biće održan u petak i subotu u BIG fashion šoping molu.

Ponudu domaćih proizvoda predstaviće izlagači iz Podgorice, Kotora, Bara, Ulcinja, Danilovgrada, Bijelog Polja, kao i iz drugih gradova Crne Gore.

„Izlagači će se predstaviti sa domaćim proizvodima – medom, pčelarskim proizvodima, maslinama, maslinovim uljem, ribljim prerađevinama, voćem i povrćem, domaćim suhomesnatim proizvodima, vinom, sokovima, organskom hranom, sirevima i mliječnim proizvodima, čajevima i ljekovitim biljem“, navodi se u saopštenju organizatora.

Posjetioci će na sajmu, koji će biti otvoren od deset do 20 sati, moći na štandovima da besplatno degustiraju proizvode.

„Budući da sajam okuplja proizvođače iz svih krajeva Crne Gore na jednom mjestu, ovo je odlična prilika da izlagači u međusobnoj komunikaciji ukažu na probleme sa kojima se susreću u proizvodnji i distribuciji svojih proizvoda, naročito u toku trajanja ekonomske krize izazvane ratom u Ukrajini“, dodaje se u saopštenju.

Takođe, kako se navodi, sajam je idealna prilika da se potrošači na licu mjesta upoznaju sa domaćim proizvođačima čiji proizvodi predstavljaju sinonim za kvalitet i bogat ukus.

Sajam svake godine posjeti oko 20 hiljada posjetilaca i ljubitelja gastronomije, koji na jednom mjestu imaju priliku da degustiraju najbolje što Crna Gora nudi.

„Cilj sajma je da što više utičemo na svijest potrošača da kupuju domaće proizvode i na taj način podrže male proizvođače, ali i da crnogorski proizvodi postanu prepoznatljivi i rado viđeni u svakoj potrošačkoj korpi“, zaključuje se u saopštenju.

