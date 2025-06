U petak Bazar ženskog preduzetništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bazar ženskog preduzetništva, koji će okupiti preduzetnice iz različitih dijelova Crne Gore, održaće se u petak u Podgorici.

Događaj realizuje Centar za ženska prava uz podršku Centralne banke (CBCG), u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje žena kroz promociju finansijskih usluga i podršku preduzetništvu.

“Događaj okuplja preduzetnice iz različitih dijelova Crne Gore koje svojim radom, idejama i inovacijama aktivno doprinose ekonomskom razvoju i afirmaciji ženskog preduzetništva”, saopšteno je iz Centra za ženska prava.

U okviru događaja, koji će se održati u Bokeškoj ulici broj 20, planirano je i održavanje informativnih sesija, kako bi posjetioci imali priliku da se upoznaju sa ponudom finansijskih usluga, mogućnostima finansiranja, edukativnim programima i drugim oblicima podrške.

Takođe, na bazaru će biti predstavljena i brošura o finansijskoj pismenosti žena, koja sadrži pregled ključnih pojmova i korisne informacije, uključujući i ponude institucija koje su prepoznale značaj osnaživanja žena kroz pristup finansijama.

Na svečanom otvaranju bazara planirano je obraćanje guvernerke CBCG Irene Radović i izvršne direktorice Centra za ženska prava Maje Raičević.

