U Nikšiću otvorena fabrika votke

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – U Nikšiću je danas otvorena fabrika Beluga votke, u kojoj je već zaposleno više od 200 radnika u proizvodnji, administraciji i logistici.

Premijer Dritan Abazović kazao je na svečanosti povodom otvaranja fabrike da se njome ne bi postidjele ni Francuska, Njemačka ni Sjedinjene Američke Države (SAD).

“Ovo je veliki dan za Crnu Goru jer dolaze svjetski brendovi, jer se ekonomija konačno izvozno orjentiše, što će gro proizvoda iz ove fabrike otići van granica naše zemlje”, rekao je Abazović.

On je naveo da će to pomoći da smanjimo odnos uvoza i izvoza u Crnoj Gori i imaće multiplikativne efekte ne samo na Nikšić, već i na Crnu Goru.

“Vjerujem da ćemo biti sa jednim velikim osjećajem sreće i ponosa kada širom svijeta na vitrinama Beluge pročitamo da je to Beluga Montenegro. I neka Beluga Montenegro kao ime zavlada tržištem”, dodao je Abazović.

Iz Vlade je saopšteno da otvaranjem ove fabrike Crna Gora postaje baza jednog od najprestižnijih i najprepoznatljivijih brendova pića na svijetu, Beluga Noble vodke.

Ova kompanija je u Nikšiću već zaposlila više od 200 radnika u proizvodnji, administraciji i logistici, dok kancelarija za marketing i prodaju u Tivtu broji 50 zaposlenih.

“Do 2025. godine planiran je rast ukupnog broja zaposlenih na 400, a za zaposlene su u planu i različiti programi stručnog usavršavanja i obrazovanja”, navodi se u saopštenju.

Prema najavama, već u narednom kvartalu kompanija će početi proizvodnju premium džina i premium ruma, a planirano je i lansiranje novog pića sa nižim procentom alkohola, Beluga Adriatic Botanicals.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS