U nedjelju počinje Kopaonik biznis forum

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kopaonik biznis forum, najznačajniji poslovni događaj u regionu, počeče u nedjelju i trajati do 5. marta u hotelu Grand na Kopaoniku.

Forum će, kako su saopštili organizatori, ove godine okupiti više od 1,6 hiljada učesnika.

Centralna tema Foruma biće Srbija 2027 – Težeći ekonomiji sa visokim prinosima, a očekuje se dolazak najistaknutijih lidera iz privrede, ekonomije i nauke.

Tokom četiri dana, planirano je 38 panela, tri plenarne sesije, kao i tri intervjua sa istaknutim gostima iz različitih oblasti.

Predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Aleksandar Vlahović, kazao je da Kopaonik biznis forum, tradicionalno, promoviše nove ideje i rješenja koja su važna za bolje razumijevanje izazova povezanih sa agendom održivog razvoja.

„Cilj ovogodišnjeg Foruma je da se argumentovano analizira stanje u privredi i društvu, kao i da se definišu neophodni reformski pravci u cilju izbjegavanja zamke srednjeg dohotka i dostizanja ekonomije visokih prinosa. Vjerujemo da će svi učesnici iskoristiti na najbolji način snagu dijaloga i razmjenu ideja i iskustava“, naveo je Vlahović.

Partner Kopaonik biznis foruma je Mastercard, globalna tehnološka kompanija koja već desetu godinu zaredom podržava taj prestižni događaj.

Direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercard, Jelena Sretenović, rekla je da je ovogodišnje izdanje Foruma posebno važno, jer se slavi decenija partnerstva koje savršeno odražava ovogodišnji slogan – Ujedinjeni vizijom, vođeni izvornošću.

„Kroz sve ove godina zajedničkog rasta, Mastercard potvrđuje svoju prisutnost i uticaj u regionu i aktivno doprinosi oblikovanju poslovne budućnosti, podstičući inovacije, ekonomski razvoj i konkurentnost“, kazala je Sretenović.

Organizatori su saopštili da će u nedjelju biti predstavljeni planovi za EXPO 2027, nakon čega slijede paneli posvećeni analizama makroekonomskog stanja na Zapadnom Balkanu i Srbiji.

Na Forumu će biti prezentovani ovogodišnji rezultati KBF Indeksa korporativne reputacije, slijede razgovori o kreiranju globalnih proizvoda i ulozi žena u klimatskim promjenama, dok će dan biti završen razgovorom sa predsjednikom MK Group-e, Aleksandrom Kostićem.

Nakon obraćanja organizatora i partnera Foruma, u ponedjeljak će stavove o tekućem ekonomskom stanju prezentovati guverner NBS i ministar finansija Vlade Srbije. U dijelu panel rasprava, razgovaraće se o uticaju ratova i trgovinskih sukoba na Evropu i Srbiju, zatim o digitalnoj ekonomiji, vještačkoj inteligenciji, planovima koji se odnose na infrastrukturu i povezivanje.

„Biće predstavljeno nekoliko start up poduhvata, izabranih na konkursu Saveza ekonomista Srbije. Slijede paneli o vještačkoj inteligenciji, ulozi osiguranja, ocjeni investitora o stanju u srpskoj ekonomiji. Predstavićemo inovativno poslovanje u Kini, a na kraju dana nas očekuje razgovor sa Ge Junom, izvršnim direktorom i predsjednikom kompanije Tojoy, najveće start up i inovativne poslovne platforme iz Kine“, kazali su organizatori.

U utorak će na Forumu govoriti specijalni gost, profesor Branka Milanovića, nakon čega slijede paneli o zelenoj energetskoj tranziciji, trendovima u finansijskoj industriji, ulozi obrazovanja u dostizanju ekonomije visokih prinosa. Posebno će se razgovarati o aktualnim temama koje se odnose na unapređenje kvaliteta javnih službi, cirkularnu ekonomiju, inovacije, poljoprivredu i prerađivačku industriju, kao i o ulozi bankarskog sektora u dostizanju ekonomije visokih prinosa.

Organizatori su naveli da će taj dan biti završen razgovorom sa selektorom košarkaške reprezentacije Srbije i međunarodno priznatim stručnjakom za izgradnju tima i liderstva, Svetislavom Pešićem.

U srijedu će biti održana plenarna sesija na kojoj će predstavnici vodećih institucija i organizacija predstaviti svoje programe rada. Sada već tradicionalno, nakon uvodnih izlaganja uslijediće i UNICEF panel, dok će tri zaključna radna panela biti posvećena modernom zadužbinarstvu u Srbiji, generaciji Z i Alfa i, sasvim na kraju panel posvećen zdravstvenom sektoru.

Savez ekonomista Srbije je odlukom Izvršnog odbora Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA) izabran da bude domaćin Svjetskog kongresa ekonomista, koji će biti održan u junu naredne godine. SES je od 2013. godine punopravni član IEA i ujedno jedini predstavnik Srbije u toj prestižnoj organizaciji.

