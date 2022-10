U Ministarstvu još ne znaju koliko će koštati rješavanje vlasništva embraera 195

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija još nije dobilo procjene brazilske BNDS banke o stanju embraera 195, kodnog imena čarli, uloženom iznosu novcu da bi se on vratio u plovidbeno stanje, ni koliko će država platiti ako se odluči da ga otkupi.

Pobjeda je pitala resor Ervina Ibrahimovića šta su preduzeli po pitanju rješavanja vlasništva nad avionom nakon sastanaka koje su u septembru imali sa predstavnicima Vlade Brazila, te je li im dostavljena procjena njegovog stanja i koliki su mogući troškovi po državu.

„Imajući u vidu sve okolnosti, tek nakon dobijene procjene MKI će o tome informisati Vladu i sa Ministarstvom finansija predložiti model za rješavanje ove situacije, a koji je u najboljem mogućem interesu svih strana“, kazali su iz Ministarstva.

Oni nijesu odgovorili jesu li sami izvršili provjeru tehničkog stanja i ispravnosti aviona, iako su ranije najavili da će to uraditi.

Brazilske vlasti su sredinom prošlog mjeseca u Podgoricu poslale zvaničnika njihovog ministarstva ekonomije da sa predstavnicima naše Vlade razgovara o vlasništvu nad avionom i obavezama Crne Gore.

On je, sa tri službenika kompanije Embraer, boravio u Podgorici od 12. do 16. septembra kako bi se uvjerio u loše stanje čarlija. Predstavnici Ministarstva finansija i MKI tada su brazilsku delegaciju uvjeravali da je Crna Gora odgovoran dužnik, te da će izvršiti sve obaveze iz ugovora o zakupu tog aviona.

Čarli je posljednje dvije godine parkiran na podgoričkom aerodromu, nije plovidben i tehnički je neispravan. Letio je u floti Montenegro Airlinesa (MA) od 2010. godine, kada je uzet na finansijski lizing kod BNDS-a. Za njega je MA platio 39 miliona EUR, ali je ostao dužan četiri rate od po 1,7 miliona USD.

Država je 2010. izdala BNDS-u garanciju za kupovinu aviona, prema kojoj se obavezala da im, u slučaju kršenja ugovora, isporuči avion u ispravnom stanju. Da bi se on isporučio BNDS-u, mora biti vraćen u plovidbeno stanje i sa stanjem resursa predviđenim ugovorom, što prema procjenama upućenih u tu problematiku, državu neće koštati manje od 15 miliona EUR.

BNDS, u čijem je vlasništvu avion, bezuspješno je prošle godine pregovarala sa To Montenegrom i bivšom Vladom o kupovini čarlija, tražeći da im isplate 5,3 miliona EUR u tri godišnje rate. Vlada Zdravka Krivokapića odobrila je prošlog juna kupovinu aviona, ali je To Montenegro krajem decembra odustao od toga jer su procijenili da u njega treba uložiti još minimum osam miliona EUR.

Nakon toga je MKI, na čijem je čelu bio Mladen Bojanić, odlučilo da oni kupe avion i iznajme ga To Montenegru, čije je rukovodstvo u međuvremenu odlučilo da im treba veći aviom.

