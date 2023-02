U martu otvaranje fabrike vodke u Nikšiću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Nikšiću će 21. marta biti otvorena fabrika vodke, Beluga Montenegro, najavio je premijer Dritan Abazović.

“Završio sam sastanak sa investitorom kompanijom Noblewood, koja pravi jednu od najpoznatijih vodki u svijetu – Beluga. Svečano otvaranje fabrike, koja će da proizvodi Belugu Montenegro, biće 21. marta u Nikšiću. U Crnoj Gori će se proizvoditi vodka koja će ići svuda u svijetu. Imaju posebnu fabriku za Rusiju. Fabrika u Crnoj Gori ima ambiciju da razvija izvoz za cijeli svijet sa brendom Beluga Montenegro”, kazao je Abazović na sjednici Vlade.

On je rekao da je sve u završnoj fazi i da su načelno dogovorili da otvaranje bude 21. marta, ali da će se znati ako bude nekog sitnog odstupanja.

Oko 200 radnika će biti odmah zaposleno, a do 2025. godine planiraju 400 zaposlenih.

“U Tivtu će biti zaposleno 50 radnika koji će se baviti marketingom i prodajom, a u fabrici će se raditi proizvodnja koja je povezana sa proizvodnjom u Letoniji”, rekao je Abazović i dodao da je ovo veliki podsticaj za crnogorsku ekonomiju.

On je naveo da je Beluga četvrti najpoznatniji brend vodke u svijetu i osmi naprodavaniji, jer je najskuplji. U prosjeku, 40 EUR je najjeftinija boca, a postoje boce koje se prodaju i po sedam hiljada EUR.

Kapacitet fabrike je mogućnosti da proizvodi šest hiljada boca na sat.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS