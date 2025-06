U Kotoru odmara 5,2 hiljade gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Na području opštine Kotor trenutno ima 5,2 hiljade prijavljenih gostiju, što je 26 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu, saopštio je direktor lokalne Turističke organizacije (TO), Jovan Ristić.

On je Radio Kotoru kazao da od ukupnog broja gostiju u privatnom smještaju odmara 3,19 hiljada, hotelima 1,91 hiljadu, hostelima 79, a kampovima 26.

Ristić je naveo da je trenutno otvoreno 40 hotela, dva auto kampa – u Stolivu i Morinju, te pet hostela.

“Tome treba dodati Resursni centar za sluh i govor i hostel Spasić Mašera koji očekujemo da će početi raditi u narednim danima čim se stvore uslovi za to”, kazao je Ristić.

Što se tiče gostiju i emitivnih tržišta sa kojih oni dolaze, trenutno dominiraju gosti iz Turske i zapadno evropskih zemalja, odnosno zemalja Evropske unije, Izraela i Rusije, prenosi Radio Kotor.

“Ohrabrujuće je što u većem broju počinju da nam dolaze i gosti iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke, što u prethodnim mjesecima na teritoriji cijele Crne Gore nije bio slučaj. U periodu glavnog dijela sezone očekujemo i veći priliv gostiju iz bivših jugoslovenskih republiak, odnosno iz tradicionalnih emitivnih tržišta, naročito iz Srbije i Bosne i Hercegovine”, naveo je Ristić.

Od početka godine bilježi se, kako je kazao, trend rasta broja izletnika u organizovanim grupama čiji se ulazak i obilazak Starog grada naplaćuje.

“Tokom maja bilježimo vrlo značajan rast od gotovo 20 odsto. Kada je u pitanju izletnička taksa, u maju je naplaćeno nešto malo više od 85,5 hiljada EUR, dakle od gostiju koji su organizovano obišli naš grad u pratnji vodiča”, precizirao je Ristić.

On je pozvao građane koji se bave izdavanjem apartmana da se prijave za downloud-ovanje aplikacije Eboravak-volim Kotor, prve takve aplikacije u Crnoj Gori.

“Potpuno je besplatno, jako jednostavno za korišćenje i na taj način će, uz potpunu legalizaciju posla kojim se bave, olakšati posao, kako našim službenicima, tako i sebi, jer će moći iz udobnosti svoga doma da prijavljuju svoje goste. Na taj način će da doprinesu radu TO i naravno da spriječe eventualne neugodnosti po sebe i svoje goste”, rekao je Ristić.

On je podsjetio da je TO Kotor, u saradnji sa lokalnim TO drugih gradova Crne Gore i Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), predstavila Kotor i ponudu za ovo ljeto u Nišu, Beogradu – na Beogradskom manifestu, te u Novom Sadu.

“Samostalno smo predstavili naš grad u Segedinu – gradu pobratimu Kotora, na njihovom tradicionalnom sajmu koji se odvija u okviru proslave Dana grada Segedina”, zaključio je Ristić.

