U Kotoru kruzer Marella Explorer 2

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru danas boravi kruzer Marella Explorer 2, sa 1,77 hiljada putnika.

Iz Luke Kotor su kazali da se brod nalazi na poziciji sidra 1, kao i da je oko sedam sati doplovio iz Splita.

Brod bi u 17 sati trebalo da isplov za Dubrovnik, prenosi Radio Kotor.

Katamaran Antonija uploviće u 12 sati, a u Kotoru će boraviti do 17 sati i 30 minuta, kada će isploviti za Dubrovnik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS