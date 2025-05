U Kotoru danas dva broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorsku luku uplovila su jutros dva kruzera.

Prema informacijama iz Luke Kotor, brod Monet uplovio je u devet sati.

Na poziciji je veza u riječnom dijelu. Doplovio je iz Drača, a za Bari isplovljava u 18 sati i 30 minuta, prenosi Radio Kotor.

Kruzer Azamara Quest je uplovio u devet sati i 30 minuta i na vezu je u luci.

Doplovio je iz Dubrovnika, a u 18 sati isplovljava za Krf.

