U Kotoru danas četiri kruzera

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorsku luku danas su uplovila četiri kruzera sa ukupno 4,79 hiljada putnika.

Iz Luke Kotor je saopšteno da će kruzer Norwegian Pearl, sa 2,52 hiljade putnika, na sidrištu 1 ostati do 20 sati, kada isplovljava za Dubrovnik.

Wind Surf, sa 317 putnika, ostaće na sidrištu 2 do 20 sati kada će isploviti za Dubrovnik, dok će kruzer Quen Victoria, sa 1,86 hiljada putnika, zaliv napustiti u 18 sati, prenosi Radio Kotor.

Emerald Sakara sa 92 putnika na vezu je bio do 13 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS