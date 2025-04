Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru boravi 3,2 hiljade turista, oko 50 odsto više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz kotorske Turističke organizacije (TO).

“Možemo reći da početak aprila već označava početak intenzivnijih turističkih aktivnosti, a aktuelne brojke još jednom potvrđuju uzlazni trend kada je riječ o posjećenosti grada”, rekli su iz TO, prenosi Radio Kotor.

Najveći brojnjih turista opredijelio se za privatni smještaj, njih oko 1,68 hiljada, među kojima su najbrojniji oni iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke.

U hotelima boravi 1,49 hiljada gostiju, najviše iz Izraela, dok značajan broj dolazi i iz Velike Britanije, Turske, Njemačke, Francuske i Kine.

U hostelima je smješteno 39 gostiju.

“Iako je broj izletnika trenutno u skladu s prošlogodišnjim rezultatima, očekivanja su optimistična i nadamo se da će naredni period donijeti dodatni rast“, rekli su iz TO Kotor.

Kotor je tokom protekle sedmice obišlo 11,46 hiljada izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Velike Britanije.

„Iako je još rano za konačne prognoze, pokazatelji ukazuju na to da nas očekuje veoma uspješna turistička sezona”, rekli su iz TO Kotor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS